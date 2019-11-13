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Україна пообіцяла жорстко відповісти на запуск поїздів по Кримському мосту

13.11.2019

Украина пообещала жестко ответить на запуск поездов по Крымскому мосту

Українська влада обов’язково відреагують на відкриття залізничного руху через Кримський міст. Про це заявив постійний представник президента України в Криму Антон Кориневич.

За його словами, Росія як держава-окупант» «не має права робити те, що вона робить», передає УНІАН. Він зазначив, що перетин кордону і доступ на територію півострова не через офіційні КПП в Херсонській області «протизаконні». Крім того, на думку постпреда, міст шкодить екології Чорноморсько-Азовського регіону.

Також Кориневич підкреслив, що позиція Києва незмінна — «Крим — це Україна». Він пообіцяв «опрацювати питання» введення санкцій проти РФ.

Раніше т.в.о. губернатора Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що прямі поїзди між Севастополем і Москвою почнуть ходити навесні 2020 року.

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