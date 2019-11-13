Україна пообіцяла жорстко відповісти на запуск поїздів по Кримському мосту

Українська влада обов’язково відреагують на відкриття залізничного руху через Кримський міст. Про це заявив постійний представник президента України в Криму Антон Кориневич.

За його словами, Росія як держава-окупант» «не має права робити те, що вона робить», передає УНІАН. Він зазначив, що перетин кордону і доступ на територію півострова не через офіційні КПП в Херсонській області «протизаконні». Крім того, на думку постпреда, міст шкодить екології Чорноморсько-Азовського регіону.

Також Кориневич підкреслив, що позиція Києва незмінна — «Крим — це Україна». Він пообіцяв «опрацювати питання» введення санкцій проти РФ.

Раніше т.в.о. губернатора Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що прямі поїзди між Севастополем і Москвою почнуть ходити навесні 2020 року.