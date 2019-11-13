«Треба миритися?» Геращенко показала фото звірств російських військових на Донбасі

Опубліковано фото важкого поранення бійця 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади ЗСУ, який підірвався на вибуховому пристрої на Донбасі.

Знімок в Facebook опублікувала співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко.

«Ну що, втомлені від війни «голуби миру», які просто перестали стріляти десь посередині і обрали своїм ворогом опозицію, забувши й ім’я того, хто живе в Кремлі. Це нове фото. Наших хлопців, з героїчною, елітної, крутий 128 гірничо-штурмової. Вчора двоє бійців, у тому числі командир, отримали важкі поранення. Підірвалися на невідомому вибуховий пристрій. Міна. Ворожа. Російських окупаційних військ. Поблизу Новотроїцького», – написала нардеп.

еращенко зазначила, що в той час, як продовжують обстріли позицій ВСУ, Україна веде торгівлю з Росією.

«У цей час слуги (члени партії «Слуга народу». – Ред.) відновили торгівлю електроенергією і вугіллям (вивезеного з окупованого Донбасу) з РФ. Треба миритися?» – додала вона.

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Поранений боєць ЗСУ