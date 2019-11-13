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Організатора невдалого вбивства Бабченко відпустили на свободу

13.11.2019

13 листопада Київський апеляційний суд звільнив з в’язниці підприємця Бориса Германа, якого засудили за нібито організацію відбувся «вбивства» російського журналіста Аркадія Бабченко в Києві.

Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на коментар прес-секретаря прокуратури Київської області Мар’яни Гайовской.

«Суд задовольнив його (Бориса Германа — Ред.) апеляційну скаргу. Звільнив від подальшого відбування покарання у зв’язку із станом здоров’я», — заявила Гайовская.

Вона додала, що рішення про звільнення Германа з в’язниці прийняв 13 листопада Київський апеляційний суд.

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