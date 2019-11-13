Іноземці не зможуть купувати землю, поки Рада не прийме закон про референдум, — Сольський

Голова аграрного комітету Верховної Ради Микола Сольський заявив, що іноземці не зможуть купувати землю, поки парламент не прийме закон про референдум.

Про це Сольський заявив в кулуарах парламенту, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕМАЄ.

«Поки не буде закону про референдум, поки він не буде прийнятий у парламенті, доки він не буде проголосований, іноземці не зможуть бути учасниками підприємств, тим більше напряму (купувати. – Ред.)», — сказав Сольський.

Він зазначив, що це також буде стосуватися іноземців, які зараз орендують землю.