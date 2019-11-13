Ми пропонували дообсуждать питання землі, але нам сказали ні, — Вакарчук

Голова партії «Голос» Святослав Вакарчук вважає, що відповідальність за відкриття ринку землі лежить на партії «Слуга народу», оскільки вони не погодилися дати ще час на обговорення законопроекту до голосування в першому читанні.

Про це Вакарчук заявив журналістам в кулуарах парламенту

Він зазначив, що його партія не виступає проти відкриття ринку землі, проте вважає, що «така реформа вимагає дуже ретельного і всебічного обговорення».

«Дуже важливо, щоб за словами про хороше законі ми не прийняли те, що потім насправді не покращить життя селян, малих і середніх фермерів, а при цьому покращить життя кількох земельних латифундистів. І ми пропонували: давайте дообсуждаем, ми спілкувалися, фактично з усіма ключовими гравцями політичного процесу в Україні, нам сказали — ні, ми будемо голосувати. Тоді це ваша відповідальність. Ми свою думку чітко сказали», — сказав Вакарчук.

Він висловив сподівання, що до другого читання вдасться врахувати всі позиції до законопроекту. За словами Вакарчука, питання ринку землі потребує консолідованої позиції.

«А насправді була можливість знайти консолідоване рішення, яке б підтримували багато фракцій парламенту», — сказав він.