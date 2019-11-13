Закон про запуск ринку землі: Хто голосував «за» і «проти»

Законопроект про запуск в Україні ринку землі №2178-10 у першому читанні не підтримали фракції «Опозиційна платформа – За життя», «Європейська солідарність», «Батьківщина», «Голос» і депутатська група «За майбутнє». Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

За проект закону проголосували 240 парламентаріїв – 227 «слуг народу» та 13 позафракційних нардепів. Проти виступили 52 депутати, утрималися – 57 і ще 16 взагалі не голосували.

Примітно, що законопроект №2178-10 не підтримали нардепи від «Євросолідарності» і «Голоси»: перші голосували проти, другі – утрималися. При цьому раніше вони підтримували ініціативу про скасування мораторію на продаж землі.

ОПЗЖ, яка з ранку блокувала трибуну парламенту, майже повністю покинула засідання. В залі Ради залишилися тільки Михайло Папієв та Олександр Пузанов. Вони проголосували проти.

Майже всі нардепи з об’єднання «За майбутнє» утримались від голосування за проект закону, проте двоє народних обранців все-таки натиснули кнопки «проти».

Серед «слуг народу» проти ринку землі проголосували Сергій Нагорняк, Георгій Мазурашу і Ганна Скороход. У той же час представниця Кабміну в парламенті Ірина Верещук, яка розкритикувала законопроект №2178-10 в кулуарах Ради, утрималася.