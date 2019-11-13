Арахамія відреагував на заяву Коломойського про Росії і МВФ

Глава фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія негативно ставиться до заяв олігарха Ігоря Коломойського про Росії та Міжнародному валютному фонді (МВФ).

Про це він заявив в кулуарах парламенту.

За його словами, він негативно сприйняв слова Коломойського про те, що Україна може замінити кредити МВФ на фінансування з російської сторони.

«Я дуже негативно ставлюся до будь-яких спроб говорити, що нам щось треба від Росії. Я не підтримую такі гасла», — заявив Арахамія.

Нагадаємо, раніше Коломойський заявив, що фінансування з Росії може замінити кредити Міжнародного валютного фонду. За його словами, Росія нібито зараз готова дати Україні 100 млрд доларів.

«Ми візьмемо 100 млрд доларів у росіян. Я думаю, що вони хотіли б дати це нам сьогодні. Який найшвидший спосіб вирішити проблеми і відновити стосунки? Тільки гроші», — заявив він.

До цього Коломойський висловився за припинення війни на Донбасі і відновлення відносин між Україною і Росією. Він також зазначив, що США використовують Україну в своїх геополітичних цілях.