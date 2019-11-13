Платний в’їзд у центр Києва: у Кличка введуть жорсткі заходи по транспорту

Столиця повинна максимально використовувати всі жорсткі важелі впливу на порушників ПДР для того, щоб кияни і гості міста могли нормально пересуватися. Це стосується і обмежень проїзду по центральним вулицям, платного в’їзду в центр і високу вартість парковки там.

Про це в інтерв’ю сайту «Сегодня» повідомив радник мера Києва Максим Бахматов.

«Якщо ти хочеш паркуватися на Бессарбке, то, будь добрий, заплати 2, 3 або 5 євро на годину! Бессарабка не є тим місцем, куди приїжджають кияни щодня. Кинути тут машину на 10-15 хвилин – це вже серйозні проблеми для інших учасників дорожнього руху. І навіщо їхати на Бессарабку автомобілю з Житомира, якщо на Лівий берег столиці можна проїхати зовсім іншим маршрутом, минаючи центр міста? Проїзд центральними вулицями Києва повинен бути жорстко обмежений: платним в’їздом, високою вартістю паркування, або взагалі бути закритим по парних або непарних днях», — сказав Бахматов.

За його словами, влада повинна використовувати всі можливості, щоб місто спокійно дихав, з точки зору екології і при цьому за нього можна було спокійно пересуватися, з точки зору швидкості міського трафіку.

«Я думаю, необхідно використовувати всі варіанти, а потім вже дивитися, що нам підходить, а що – ні. Місто – це живий організм! Всього п’ять днів жорсткого контролю, і ми бачимо, що смуги для громадського транспорту поїхали. Тобто, кияни дуже хочуть виконувати правила дорожнього руху, але їм трішки потрібно допомогти», — уточнив радник мера.

Він додав, що в Києві почали в тестовому режимі фіксувати швидкість руху на основних транспортних вузлах міста і відправляти «вітальні листи щастя» порушників.

«Щоб було більш зрозуміло – 66% киян їздять з порушенням швидкісного режиму, а деякі взагалі літають на швидкості 200 км/ч. Таких за добу набереться більше 20 осіб. Всім вам, мої дорогі друзі, передадуть «листи щастя». А з 1 січня вже і конкретні штрафи, а потім і виконавча служба, якщо не будете платити, і закінчиться все це вилученням майна», – резюмував Бахматов.

Також радник мера Києва зазначив, що сам їздить по місту зі швидкістю не більше 50 км/ч.