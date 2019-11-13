Арахамія сказав, як в Україні скасують призов на військову службу

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія в кулуарах парламенту заявив, що їхня фракція працює над законодавчою ініціативою про скасування призову на військову службу, який може реалізовуватися покроково.

«У нас є спільне бачення скасувати призов взагалі, коли виникне така можливість і фінансова, і, по здатності, по людям. Реалізувати це можна буде так: спочатку скоротити призов на 20% і замінити його на контрактну армію. Потім побачити, що у нас все нормально, що ми контролюємо процес, тоді скоротити ще на 20%. Тобто, таким покроковим шляхом можна дійти до 100%», – зазначив Арахамія.

Щодо питання про те, на якому зараз рівні робота над цією законодавчою ініціативою, політик відповів, що «зараз це на стадії концепту та розрахунків».

Він також підкреслив, що на загальну мотивацію впливає примусове проходження військової служби, а тому і на якість.