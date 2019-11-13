Китаєць виявив в носі втрачений 20 років тому зуб

У місті Харбін чоловік протягом 20 років жив з врослим зубом в носі і навіть не підозрював про це.
Чжан Биньшэн звернувся до лікарів на початку листопада. Він поскаржився, що останні три місяці страждає від закладеності носа і проблем з диханням, а також погано спить по ночах. Медики провели рентгеноскопію і виявили в носовій порожнині пацієнта підозрілий згорток. Ним виявився звичайний зуб.
Експрес-інформація по країні
Китай (Китайська Народна Республіка) – держава у Східній Азії.
Прапор
Герб
Столиця – Пекін
Найбільші міста: Чунцін, Шанхай, Пекін, Тяньцзінь, Гуанчжоу, Гонконг, Шеньчжень
Форма правління – Парламентська республіка
Територія – 9 596 960 км2 (3-я в світі)
Населення – 1,375 млрд чол. (1-я в світі)
Офіційна мова – китайська
ІЛР – 0,727 (90-я в світі)
ВВП – $10,35 трлн (2-я в світі)
Валюта – юань
Межує з КНДР, Росією, Монголією, Казахстаном, Киргизстаном, Таджикистаном, Афганістаном, Пакистаном, Індією, Непалом, Бутаном, М’янмою, Лаосом, В’єтнамом
З’ясувалося, що в 1999 році, коли хворому було 10 років, він впав з третього поверху торгового центру і позбувся двох зубів. Але один з них потрапив у ніс і прижився там.
Хірурги провели чоловікові півгодинну операцію і видалили з його носа сантиметровий зуб. Зараз він почуває себе помітно краще.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», зуби іноді підносять великі сюрпризи своїм власникам і лікарям. Наприклад, у роті індійського дитини виросло більше 500 зубів.
За матеріалами «Кореспондент»
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