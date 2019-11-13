Зеленський має засудити зрадницькі заяви Коломойського, – Рух Опору Капітуляції

Заяви олігарха Ігоря Коломойського про необхідність налагодження відносин з Росією можна класифікувати як державну зраду і цим повинна зайнятись СБУ та ДБР.

Про це йдеться у заяві об’єднання “Рух опору капітуляції” у Facebook.

“Має бути публічна позиція президента із засудженням зрадницьких заяв олігарха та чіткі дії щодо нього. Президент має продемонструвати, що він лідер країни і не боїться викликів та проблем, пов’язаних з ними. А заяви Коломойського і його вплив на політику влади – це і виклик, і проблема. І проблема особисто для президента”, – зазначається у заяві.

В об єднанні також зауважили, що відсутність президентської реакції означатиме, що в Україні немає президента як гаранта Конституції. “Саме в Конституції закріплено курс України в НАТО і ЄС. І подібні заяви олігарха, враховуючи його вплив на владу, є замахом на Конституцію України. Це вже не кажучи про абсурдність і злочинність заяв про необхідність замирення з агресором, бо він нам може дати десятки мільярдів доларів замість МВФ.

Росія дійсно дасть нам десятки мільярдів, але як репарації через агресію, анексію Криму та окупацію частини Донбасу”, – йдеться у повідомленні. В організації считают, що у цій ситуації лише один можливий варіант дій з боку влади – засудження заяв Коломойського, усунення його від будь-якого можливого впливу на владу та кримінальне провадження щодо олігарха через ознаки державної зради в його заявах.

“Зеленський має зробити вибір: або він президент України, або він президент Коломойського. Від цього залежить його подальша доля”, – резюмували патріоти.