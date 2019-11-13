Баканов підтримує продажу SIM-карток за паспортом

Голова Служби безпеки України Іван Баканов вважає, що сім-картки потрібно продавати за паспортом: це полегшить роботу із пошуку людей, які повідомляють про замінування об’єктів інфраструктури.

Про це він сказав в інтерв’ю “Главкому”.

“Це не всім до вподоби, але сім-картки потрібно продавати за паспортом. Я, з одного боку, розумію, скільки ресурсу витрачається на реагування на такі повідомлення про замінування – ред.).

З іншого боку, я навіть не хочу уявляти ситуацію, коли правоохоронні органи припинять реагувати на них. Бо ж якщо хоч одне з них виявиться правдивим, то наслідки будуть непоправні”, – сказавши він. За словами очільника СБУ, більшість таких повідомлень надходить з окупованих територій, але не всі.

“Трапляється, що і з підконтрольної території Україні.Потрібні зміни до законодавства, які не всім буде до вподоби: продавати сім-картки за паспортом. Якщо картка буде продана за паспортом, “вийти” на “мінера” буде простіше. Однак і це не вирішить проблему повністю, бо часто повідомлення про мінування надсилають електронною поштою”, – сказавши він.