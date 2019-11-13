Син нардепа Кіссе був співучасником взяточниц з Офісу президента

Молодший син народного депутата Антона Кіссе, співробітник аварійно-рятувального загону спеціального призначення одеського управління ДСНС Максим Кіссе фігурує у кримінальному провадженні про корупцію в Офісі президента.

Про це «Думській» повідомило джерело в правоохоронних органах.

Справу розслідують детективи НАБУ. Головним підозрюваним є директор головного департаменту забезпечення доступу до публічної інформації ВП Світлана Кондзеля. Бюро стверджує, що вона вимагала у якогось фізособи 300 тисяч доларів США за сприяння у призначенні на керівну посаду в НАК «Нафтогаз України». Вчора її затримали в момент отримання першого траншу в розмірі 150 тисяч доларів США.

Разом з Кондзелей попалися колишня заступник міністра культури Вікторія Ліснича і якесь фізособа-посередник.