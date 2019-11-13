Долар і євро впали на міжбанку

Офіційний курс основних іноземних валют, який знижувався вже кілька днів поспіль, продовжив таку ж тенденцію і 13 листопада.

На міжбанку в продаж 13 листопада 2019 року курс долара знизився на 12 копійок до 24,32 гривень за долар, курс купівлі до 24,30 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 15 копійок до 26,77 гривень за євро.

Національний банк України на четвер, 14 листопада, знову знизив курс долара і євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Експерти прогнозують, що на цьому тижні буде помірне зниження курсу долара до гривні на долар на міжбанку може торгуватися в районі 24,3 грн/долар, а готівковий долар у банках — близько 24,2−24,5 грн/долар.