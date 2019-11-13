НАБУ завершило розслідування в відношенні екс-глави НАПК Корчак. Звинувачення передали в суд

Детективи НАБУ повідомили колишньої чиновниці Національного агентства з питань запобігання корупції про завершення розслідування за фактом недекларування нею автомобіля.

12 листопада підозрюваної і її захисникам були відкриті матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед складанням обвинувального акта і його направленням до суду”, – пишуть “Вести”

Слідство встановило, що колишня член НАПК не внесла в декларацію за 2016 рік відомості про автомобіль, який перебував у її постійному користуванні. Це авто в 2016 році придбала мати її чоловіка за 544,39 тис. грн, проте за станом на 31 грудня 2016 року це майно перебувало в постійному користуванні чиновниці та її чоловіка. Отже, за законом, цей факт повинен був бути відображений у декларації за відповідний

рік, чого вона не зробила. У повідомленні бюро не вказується ім’я підозрюваної, однак єдиною жінкою у складі НАПК була його колишня голова Наталія Корчак.