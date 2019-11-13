Кому з українців покладено короткий робочий день: докладний список

У Кодексі законів про працю України сказано, у кого є право отримати скорочений робочий день і коли.

В статті Кодексу є визначення, яке зазначає, що нормальна тривалість робочого часу не може бути більше, ніж 40 годин на тиждень.

При колективному укладенні договору організації і підприємства мають право затверджувати меншу норму тривалості робочого періоду, ніж зазначено в законодавстві.

На скорочений робочий час можуть претендувати:

36 годин в тиждень — працюють люди віком від 16 до 18 років, а також ті люди, які працюють у шкідливих умовах.

24 години на тиждень — особи вікової категорії від 15 до 16 років, а також учні та особи, які знаходяться на канікулах від 14 до 15 років.

Виробництва, цеху, професії і посади відносяться до шкідливих видів діяльності дають право працівникам на скорочений робочий час, відповідні порядки затверджуються українським законодавством.

Також є окремі категорії, які мають право на скорочений робочий період часу: лікарі і вчителі, жінки з дітьми до 14 років або з дітьми з інвалідністю (за рахунок власних коштів).