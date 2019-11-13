Соколова у відеозверненні запропонувала Коломойському переїхати до Путіна

Українська журналістка Яніна Соколова різко відреагувала на інтерв’ю бізнесмена і колишнього голови Дніпропетровської ОДА Ігоря Коломойського, в якому він запропонував «дружити з Росією» і взяти у Кремля гроші.

Відповідне відеозвернення вона опублікувала в середу, 13 листопада, на своєму YouTube-каналі

Соколова зазначила, що раніше поважала Коломойського за ряд вчинків, однак зараз «все просто прочитали інтерв’ю і оху*ли».

«Я б дуже хотіла зустрітися з Коломойським один на один і сказати йому: «Ігор Валерійович, чому ж ви в 2014 році робили максимум для того, аби Дніпро і країна не стали частиною «русского мира», який охопив квазіреспубліки «Л/ДНР»? Чому ви говорили про проукраїнської позиції і називали Росію агресором?» – обурилася журналістка.

«А зараз що? Ми готові взяти у них гроші в обмін на що? В обмін на здачу країни. Моя позиція незмінна: треба віддалятися від РФ, У Путіна є одна мета – новий формат СРСР. Його мета: знищити Україну всередині і побудувати пряму залежність її від РФ», – додала вона.

Журналістка нагадала, що в України вже був президент, який взяв гроші у Путіна – утікач Віктор Янукович. Для країни його дії закінчилися відмовою від асоціації з ЄС і Майданом.

Соколова закликала президента Володимира Зеленського відреагувати на заяви Коломойського.

«Українцям я хочу сказати одне: ми не можемо в найближчі роки, поки Путін при владі, бути поруч з країною агресором. Ми повинні максимально будувати кордон і віддалитися від Кремля», – підкреслила вона.

«Пан Коломойський, може краще вам взяти свій бізнес і, випивши чаю з Путіним, переїхати на територію РФ? Тоді всім стане набагато спокійніше», – резюмувала Соколова

Українці підтримали журналістку. «Бабло перемагає зло?», «Він завжди захищав свої гроші», «Мене більше вразили слова про те, що через 5-10 років ми забудемо загиблих героїв», «Хай біжить в Ростов», «Він холоднокровний негідник!» – написали в коментарях.