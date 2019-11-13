У Берліні створили ширяючу 130-метрову стіну

Арт-стіна»представляє собою щось на зразок килима протяжністю понад 130 метрів з різнокольорових стрічок, пов’язаних разом і ширяють над землею. Інсталяцію встановили перед Бранденбурзькими воротами.
Саме там з 13 серпня 1961 року по 9 листопада 1989 року починалася Берлінська стіна, яка відділяла територію НДР, підконтрольну владі СРСР, від західного Берліна.
Експрес-інформація по країні
Німеччина (Федеративна Республіка Німеччина) – держава в Західній Європі.
Прапор
Герб
Столиця – Берлін
Найбільші міста: Берлін, Гамбург, Мюнхен, Кельн, Франкфурт-на-Майні, Штутгарта, Дюссельдорфа, Дрезден, Лейпциг
Форма правління – Парламентська республіка
На території – 357 021 км2 (62-я в світі)
Населення – 80,78 млн чол. (16-я в світі)
Офіційна мова – німецький
Релігія – протестантизм, католицизм
ІЛР – 0,916 (6-я в світі)
ВВП – $3,86 трлн (4-я в світі)
Валюта – євро
Межує з: Данією, Польщею, Чехією, Австрією, Швейцарією, Францією, Люксембургом, Бельгією, Нідерландами
Арт-об’єкт створений групою художників Poetic Kinetics, що спеціалізуються на масштабних інсталяціях, експериментальному дизайні і перформансах.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна» Берлінська стіна впала 30 років тому, 9 листопада 1989 року. Зараз від неї залишився тільки ділянку довжиною в 1316 метрів, він же художня галерея East Side Gallery.
За матеріалами 34travel.me
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