Путін грає із Зеленським у кішки-мишки з непередбачуваними наслідками — політолог

Зеленський дуже добре підходить для реалізації гострих, болісних цілей Кремля…

Зараз виникає багато надій на особисту зустріч цинічного, досвідченого президента Росії (країна-агресор — згідно із Законом України від 20.02.18) Путіна і молодого, життєрадісного, недосвідченого президента України Зеленського, якого щільно оточує «трійка» — Богдан, Єрмак, Пристайко, і жодного справжнього українського дипломата.

Про це констатує сьогодні відомий політолог Віктор Небоженко.

Звичайно, правильно було б, якби спочатку з Путіним або його емісарами зустрівся легендарний «куратор України» ізраїльський олігарх-мільярдер Коломойський, але він соромиться або боїться, залишивши це ризиковане задоволення зустрічі з жорстоким і підступним порожнім ним стане самому Зеленському.

І той сміливо рветься в бій. Він жадає історичної зустрічі з Путіним, щоб підтвердити свою репутацію в Україні сильного і перспективного, а не випадкового політика.

Переговори Зеленського з Путіним в Астані (Казахстан) або Парижі (Франція) «віч-на-віч» для обох будуть дуже важкими і небезпечними, адже ми навіть не знаємо, що для них важливіше всього — договір про газ між Росією та Україною або мирні переговори з Донбасу.

І те, і інше вкрай важливо для обох.

Путін вже не встигає в 2019 році добудувати скандальний газопровід «Північний потік-2» і програє гонку з американцями за європейський ринок. А ослаблення російсько-українського конфлікту на Донбасі Путіну потрібно не для світу, а для керованої підготовки мирної передачі влади (проблема транзиту) та зниження тиску міжнародних санкцій на своє оточення.

І український президент Зеленський дуже добре підходить для реалізації цих гострих, болісних цілей Кремля.

Не будемо забувати ще про долю сумбурного американського президента Трампа, майбутнє якого сильно залежить як від поведінки Путіна, так і від драматичної ролі президента Зеленського в процесі імпічменту.

Тому ці переговори Зеленського і Путіна можуть призвести до непередбачуваних наслідків і результатів для обох президентів.

А нам, насправді, важливо тільки одне, хто кого «завербует»: Путін Зеленського або Зеленський «обдурить» Путіна.