Василь Хмельницький заявив, що прибули аеропорту “Київ” не вистачає на хліб з ікрою

Прибуток до виплати відсотків, податків, а також списання коштів і амортизації (EBITDA) аеропорту Київ (Жуляни) у 2018 році становив $25 млн. Про це “ОЛІГАРХ” дізнався з інтерв’ю LIGA.net бізнесмена Василя Хмельницького.

“На хліб з ікрою не вистачає. Але в принципі нормально. У нас там $28 млн кредит. І щоб ви зрозуміли, нам ще три роки виплачувати відсотки і кредит”, – зазначив Хмельницький.

За словами Хмельницького, в найближчому майбутньому він не планує відмовлятися від інвестицій у аеропорт, незважаючи на обмеження, які стримують розвиток Жулян. При цьому він не конкретизував у які саме проекти в рамках розвитку Жулян планується направляти фінансування.

“Багато планів є. По-перше, ми не будемо робити смугу більш потужною, щоб літали великі літаки. Ми розуміємо, що шум заважає мешканцям. Але той шум, який є – він допустимий. Смуга дозволяє працювати ще років 20-30. Якщо аеропорт буде сильно розвиватися, то через 10-15 років ми будемо думати, як зробити потужний аеропорт. Але поки новий аеропорт немає сенсу будувати – Борисполя вистачає. Він може “перемолоти” 20 млн осіб. А в нього літає до 15 млн.

Жуляни точно повинні бути. Припустимо, у Борисполі туман – потрібно десь приземлитися. Або, не дай Бог, якась екстрена посадка. Точно повинен бути другий аеропорт”, – сказав Хмельницький.