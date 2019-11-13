Одіозний дивиться Андрій Вавриш, незважаючи на заборону, забудує столичний Печерськ висотками

Компанія з орбіти одного глави Офісу президента Андрія Богдана забудовника Андрія Вавріша, незважаючи на порушення і відсутність ключових документів, отримала дозвіл будувати висотку на вулиці Вільшанської, 2-6 на столичному Печерську. Про це йдеться в розслідуванні програми

У серпні компанія «МК 8», керівником якої являетсяработник Вавріша, взяла зсувонебезпечна ділянка площею 2,3 га на Вільшанської,2-6 в суборенду. А вже на початку вересня Государственнаяархитектурно-будівельна інспекція видала цієї компанії дозвіл на началостроительства першої черги житлового комплексу з офісами, торговими,спортивно-оздоровчими комплексами та паркінгом.

Як зазначив експерт Георгій Могильний, серед представленныхв ДАБІ матеріалах немає ключових документів. Зокрема, відсутня основнойпроект будівництва, який пояснив би, де і як будуть будувати, частидокументов збільшена реальна площа орендованої ділянки до 23 га і порушений Генплан Києва, тому що, згідно з Генпланом, на цьому місці дозволено строитьне більше 8 поверхів.

Незважаючи на це, в першій черзі будівництва запланированодом на дві секції: перша-16, друга – на 24 поверхи.

Видання відзначає, що нинішній керівник компанії «МК 8»Сергій Софієв є працівником Вавріша, а керівником компанії, котораячислится засновником «МК 8», є Дмитро Овсій – юрист і партнер Вавріша.

Раніше повідомляли, що фірми з орбіти Богдана і Вавріша зводять житловий комплекс майже на 30 гектарів рекреаційної землі Національної академії внутрішніх справ.

compromat.ws