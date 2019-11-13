Повінь – зміна системи

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Водіям будуть повідомляти про порушення через смс

13.11.2019

Заступник Міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів Радіо НВ, як буде відбуватися запуск автоматичної відеофіксації порушень ПДР.

Про це повідомляє телеграм-канал “Автосвіт“

Спочатку система буде працювати на перевищення швидкості, а потім програмне забезпечення дозволить фіксувати виїзд на подвійну суцільну лінію, проїзд на червоне світло, проїзд смугою громадського транспорту.

Водії зможуть отримати SMS-оповіщення про перевищення швидкості на свій смартфон у разі реєстрації в Електронному кабінеті водія.

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