Водіям будуть повідомляти про порушення через смс

Заступник Міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів Радіо НВ, як буде відбуватися запуск автоматичної відеофіксації порушень ПДР.

Про це повідомляє телеграм-канал “Автосвіт“

Спочатку система буде працювати на перевищення швидкості, а потім програмне забезпечення дозволить фіксувати виїзд на подвійну суцільну лінію, проїзд на червоне світло, проїзд смугою громадського транспорту.

Водії зможуть отримати SMS-оповіщення про перевищення швидкості на свій смартфон у разі реєстрації в Електронному кабінеті водія.