Ярош закликав українців готуватися до дострокових президентських виборів

Екс-нардеп і лідер УДА Дмитро Ярош заявив, що Україні пора готуватися до дострокового припинення повноважень президента і Верховної Ради. Відповідний пост він опублікував на своїй сторінці в соцмережі.

Ярош піддав критиці дії нової влади і деякі з них назвав «повним трешем». На його думку, необхідно створити рух, який висуне лідера на нових виборах глави держави. На його думку, починати такий процес варто якомога раніше:

«Вже зараз повинна формуватися об’єднаний державний рух, формулюватися державна ідеологія і програма дій, готуватися команда патріотів-державників, які виведуть Україну з процесу стагнації та політичної дистрофії. Також, вже треба вибрати кандидатуру на посаду наступного президента України. І нарешті, визначитися з лідером, який стане Вождем процесу відродження України».

Крім того, Ярош висловив думку, що президентом України має стати бойовий офіцер ЗСУ, який буде відроджувати Україну:

«Вважаю, що наступним Президентом України має стати бойовий офіцер Збройних Сил України. Головні критерії: Мудрий, Мужній, Благородний. Пристосуванців, дезертирів, бариг, розрахунок інших держав і народів — нахрен!»