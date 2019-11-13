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На «слугу народу» напали під Верховною Радою

13.11.2019

Нардепа Жана Беленюка від розлюченого натовпу поліція врятувала

На народного депутата з фракції «Слуга народу» Жана Беленюка біля будівлі парламенту напали протестувальники. Запис інциденту опублікував один з українських телеканалів.

Люди, що брали участь в акції біля Верховної Ради проти відкриття ринку землі, штовхали депутата і кричали: «Ганьба». На допомогу «слузі народу» прийшли поліцейські, які вивели його з натовпу.

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