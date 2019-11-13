На «слугу народу» напали під Верховною Радою

Нардепа Жана Беленюка від розлюченого натовпу поліція врятувала

На народного депутата з фракції «Слуга народу» Жана Беленюка біля будівлі парламенту напали протестувальники. Запис інциденту опублікував один з українських телеканалів.

Люди, що брали участь в акції біля Верховної Ради проти відкриття ринку землі, штовхали депутата і кричали: «Ганьба». На допомогу «слузі народу» прийшли поліцейські, які вивели його з натовпу.