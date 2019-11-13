«Вас запишуть в історію»: Зеленський пошепки привітав «слуг народу» за землю

Президент України Володимир Зеленський у середу, 13 листопада, після успішного прийняття у Верховній Раді законопроекту про ринок землі записав відеозвернення до народних депутатів від фракції «Слуга народу».

Ролик опублікували на Telegram-каналі «Темний лицар»

«Я хочу подякувати кожного нашого депутата від «Слуги народу». Сьогодні була дуже важка робота. Ми зараз ще навіть не усвідомлюємо, що ви скасували дійсно економічне рабство», – пошепки заявив президент в салоні автомобіля.

На думку Зеленського, це рішення залишиться в історії і змінить хід подій в державі.

«Кожен українець стане власником своєї землі. Я думаю, це обов’язково напишуть у підручниках з історії, автором якої став сьогодні кожен з вас. Спасибі», – додав президент.

Людина, що ховається під ніком «Темний лицар», не оцінив послання глави держави. «Вперше чую, щоб майбутніх рабів гордо називали власниками», – прокоментував він.