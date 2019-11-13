Повінь – зміна системи

Menu
Close

Дороги в Україні стануть безпечними: Зеленський підписав важливий документ

13.11.2019

Гарант Конституції України Володимир Зеленський поставив свій підпис під законом про аудит безпеки міжнародних та національних автомобільних доріг. Про це більш детально йдеться на сайті українського лідера.

Зокрема, у повідомленні йдеться: «Закон вносить зміни до законів «Про дорожній рух» та «Про автомобільні дороги», якими запроваджується поняття «економічні втрати у зв’язку із загибеллю або пораненням (травмуванням людей внаслідок дорожньо-транспортних пригод».

Примітно, що даний документ вводить аудит безпеки автомобільних доріг на стадії проектування і після введення в експлуатацію та перевірку безпеки автомобільних доріг під час їх експлуатації. В Офісі президента України, у свою чергу, повідомили, що документ сприятиме інтеграції доріг загального користування до міжнародної дорожню мережу, рівень безпеки яких буде досить високим.

Читайте також:   Вчені з'ясували, що трутні теж працюють
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *