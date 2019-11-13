Навіщо Нацбанк і Рожкова обманюють українців про приватизацію «Укргазбанку»?

Керівництво Національного банку намагається замаскувати свою діяльність по впровадженню нової схеми тіньового дерибану держбанків. Вона покликана стати «гідним продовженням» махінацій Гонтарєвої, Смолія, Рожкової, Шаповалова, Писарука і До видачі стабілізаційних кредитів та рефінансування комерційних банків, а також оборудок з ОВДП.

Заява, зроблена першим заступником голови НБУ про те, що Міжнародна фінансова корпорація, яка є структурним підрозділом Світового банку, планує найближчим часом увійти в статутний капітал державного «Укргазбанку», відразу породило чимало запитань. Справа в тому, що з одного боку, українські ЗМІ піднесли це повідомлення як початок анонсованого урядом Гончарука широкомасштабної приватизації вітчизняних держбанків зокрема, і інших держактивів в цілому. А з іншого, воно було зроблено в день, коли НАБУ і САП провели обшуки в центральному офісі «Укргазбанку» на предмет пошуку доказів про корупційність виданих керівництвом фінустанови на чолі з головою правління Кирилом Шевченка ряду корпоративних кредитів.

Але раніше опублікована мас-медіа інформація вносить до питання приватизації «Укргазбанку» інтригу. Так у середині жовтня поточного року повідомлялося про намір Міжнародної фінансової корпорації виділити Укргазбанку 5-річний позику на 30 мільйонів євро з можливістю конвертувати його в частку в акціонерному капіталі цього державного фінустанови в розмірі до 20%. Але приватизація будь-якого банку може відбуватися або шляхом продажу його як цілісного майнового комплексу, або за допомогою продажу пакета його акцій на аукціоні/конкурсі, або шляхом проведення додаткової емісії акцій фінустанови з наступним її викупом стороннім інвестором.

У перших двох випадках гроші від приватизації повинні піти до Держбюджету. Це було б закономірно, так як уряд до другого читання Держбюджету збільшило план доходів по цій статті з 5 млрд до 12 млрд гривень. У третьому випадку гроші від викупу додаткової емісії залишаються в розпорядження держбанку і йдуть на його розвиток. Але НБУ вирішив запровадити новий спосіб роздержавлення фінустанови: воно повинно взяти кредит (у випадку з Укргазбанком — у Міжнародної фінансової корпорації), а потім, якщо ситуація в країні буде сприятливою, і фінустанова продемонструє зростання прибутковості, то тоді обміняти свої акції на суму отриманої позики. І при цьому, якщо судити за наявною відкритої інформації в ЗМІ, ще повернути гроші кредитору з відсотками після закінчення строку договору за позикою. Якщо подальший розвиток подій для країни і «Укргазбанку» буде сприятливим, то кредитор в особі МФК все одно не програє – поверне свій позику з відсотками. Безпрограшний варіант.

Фактично це модернізований варіант тіньової приватизації держпідприємств шляхом загороди їх у борги і процедури банкрутства, який активно використовувався у другій половині 1990-х — 2000-х роках.

Якщо насправді це саме так, то виходить, що керівництво Нацбанку фактично дає своєрідну хабар чиновникам Світового банку і Міжнародної фінансової корпорації. Мета – заручитися їх підтримкою для збереження себе на керівних посадах в Нацбанку, так як претензій і до Смолія, і до Рожкової за багатомільярдні зловживання їх за час роботи під керівництвом Валерії Гонтарєвої, і в доНБУшный період предостатньо. І, паралельно, відмазати їх спільників в «Укргазбанку».

Чому автор висловив невпевненість у відношення своєї версії про бажання НБУ «продати» 20%-й пакет акцій «Укргазбанку» за поворотний кредит МФК, тому що приватизація банків в Україні завжди була найбільш закритим і неврегульованим законодавством процесом. Якщо при продажу на конкурсах і аукціонах великих держпідприємств Фонд держмайна публікував у встановлені терміни у своєму «Бюлетені приватизації» оголошення про дату проведення торгів і інвестиційних умови участі в них бажаючих компаній, то у трансакціях з держбанками або їх пакетами акцій ФДМУ, за рідкісним винятком, не брав участь. Це завжди була єпархія Міністерства фінансів і Нацбанку.

Про документально-конкретних умов «угоди» Мінфіну (а може НБУ) з Міжнародною фінансовою корпорацією практично нічого не відомо. А що якщо відомство Маркарової і НБУ погоджували кредитний договір «Укргазбанку» з МФК приблизно під такі ж великі відсотки, які воно пропонує під продаж ОВДП?

Чим привернув «Укргазбанк» Міжнародну фінансову корпорацію? Нагадаємо, що уряд Юлії Тимошенко націоналізував «Укргазбанк» під час кризи 2009 року. З того моменту держава внесла в його капітал 9,3 млрд грн. У 2015 році до нього приєднали неплатоспроможний банк «Київ». Починаючи з 2015 року «Укргазбанк» щороку заробляв прибуток. За результатами аудиту банку за 2018 рік його прибуток склав 769 млн. грн. За даними НБУ, банк займає 4 місце за обсягом активів.

Укргазбанк раніше за інших був підготовлений до приватизації. В стратегії його розвитку, затвердженої в 2016 році, спеціалізація банку була визначена як green banking. За два роки йому вдалося стати головним еко-банком країни. За даними НКРЕ, Укргазбанк профінансував третина нових проектів поновлюваних джерел енергії в 2017 році і 55% всіх нових потужностей з ВДЕ в 2018 році. Міжнародну фінансову корпорацію приваблює те, що вартість «зеленого тарифу» в Україні найвища в Європі – близько 1,9 євро за кВт/годину. Тобто це підрозділ Світового банку готове вкладати гроші тільки у високоприбутковий бізнес, який в Україні через ДП «Енергоринок» додатково дотується державними «Енергоатомом» і «Укргідроенерго» (фактично з Держбюджету).

МФК обходить «Укргазбанк» з 2017 року, коли між Міжнародною фінансовою корпорацією та «Укргазбанком» був підписаний Меморандум про взаєморозуміння щодо підтримки приватизації фінустанови. Згідно з ним, тільки за 2018 рік кредитний портфель клієнтів малого та середнього бізнесу збільшився в банку майже в 2,5 рази – до 5 млрд грн., а їх кількість — приватних підприємств, досягла майже 58 тисяч. За рік «Укргазбанк» і скоротив частку проблемної заборгованості. До початку 2019 року вона знизилася до 12% кредитного портфеля.

У лютому 2019 року повідомлялося, що МФК і Укргазбанк почали оцінку і структурування фінансового інструменту для входження корпорації в капітал банку. У квітні 2019 року «Укргазбанк» та Міжнародна фінансова корпорація підписали договір, який передбачає надання банку консультацій для зміцнення її потенціалу в сфері обслуговування підприємств малого і середнього бізнесу.

Активізація в останні місяці процесу входження Міжнародної фінансової корпорації в капітал «Укргазбанку» безпосередньо пов’язана з бажанням МФК взяти участь і у великій приватизації держпідприємств, відновлення якої анонсувала нова влада, і в її прагненні запустити у 2020 році ринок сільськогосподарських земель. Для цього Міжнародна фінансова корпорація хоче відновити свою інфраструктуру і позиції в економіці України. Справа в тому, що в 1990-і роки вона була головним інструментом Міжнародних фінансових інституцій з навчання і консультування співробітників Фонду держмайна і комунальних органів приватизації щодо роздержавлення власності в країні.

Правда тоді Міжнародна фінансова корпорація організовувала все це на гроші Світового банку та ЄБРР. В результаті Україна отримала грабіжницьку приватизацію, яка сформувала квазирыночную модель економіки і олігархічну систему правління. Але якщо в ті роки роль МФК можна в цілому визначити позитивно для країни, так як вона хоч якось допомагала реформувати народне господарство України, перевести його з адміністративно-командних «рейок» на ринкові, то сьогодні транснаціональні корпорації з допомогою міжнародних фінансових інституцій хочуть дограбувати останні ліквідні держактиви і перетворити наших громадян через махінації з ОВДП на дійну корову транснаціональних компаній та фондів. А саму країну, як образно висловився Юрій Романенко, – в територію для економічного «сафарі».

«Руками» реалізації цих планів в Україні мають стати вигодувані за останні 20 років члени грандоедских організацій (насамперед Міжнародного фонду «Відродження»), які сьогодні зайняли багато керівних посад в органах виконавчої і законодавчої влади країни, і «приватизовані» за поворотні кредити вітчизняні банки. Адже, як випливає з розробленого Міністерством фінансів у лютому 2018 року (при керівництві їм Олександром Данилюком) стратегії реформування державних банків, розрахованої на п’ять років, слідом за «Укргазбанком» повинні бути продані приватному іноземному інвестору «Приватбанк», «Ощадбанк» і навіть 20% — «Укрексімбанку». Завдяки придбанню у них тим або іншим способом великих або менших пакетів акцій іноземні інвестори зможуть призначити їх керівні органи свій менеджмент, і, відповідно, контролювати та спрямовувати діяльність фінустанов. І їх метою, повторимося, буде пробретение українських стратегічних підприємств і сільськогосподарської землі, ціна яких в сьогоднішніх умовах з об’єктивних обставин дуже низька.

Таким чином, інформація про нібито розпочату приватизації «Укргазбанку» свідчить, що керівництво НБУ намагається замаскувати свої практичні кроки по впровадженню нової схеми дерибану держбанків. Вона є закономірним продовженням діяльності Національного регулятора, розпочатої ще в період, коли його очолювала Гонтарєва, по розчищенню фінансового ринку України для заходження на нього західного спекулятивного капіталу. Особливістю нової схеми «приватизації» державних банків є внеконкурентное придбання транснаціональними «інвесторами» активів вітчизняних госфинучреждений «за номінальною ціною» і гарантоване отримання ними надприбутків незалежно від результатів майбутньої діяльності держбанків.

САП і НАБУ сьогодні предметно зайнялися махінаціями керівництва НБУ щодо видачі стабілізаційного кредиту «Віейбі Банку та видачі корупційних кредитів в державному «Укргазбанку». Своєчасне розслідування і реагування на «Ноу-Хау» Смолія, Рожкової і Кирила Шевченка по «приватизації» держфінустанови дозволить профілактично запобігти втрати від нової схеми дерибану державних активів.