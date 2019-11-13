«Секретна в’язниця ДНР»: Екс-полонені розповіли про жорстких тортури

Побували в полоні секретної в’язниці «Донецької народної республіки» заявили, що це самий справжній концтабір.

Також колишній бранці цього закладу розповідають про неймовірно жорстоке ставлення до утримуваним там людям. Більш детально про це «УНІАН» розповіли 54-річна донеччанка Валентина Бучок і шістдесятирічна Галина Гайова, які потрапили в «Ізоляцію» близько трьох років тому, і були звільнені під час великої обміну в 2017-м.

Як відомо, секретна в’язниця «Донецької народної республіки» діє на території недержавного фонду Ізоляція з 2014 року. Примітно, що самі терористи «ДНР» не визнають існування в’язниці такого плану, однак, за словами колишніх в’язнів, в ній протягом останніх п’яти років нелегально утримуються сотні людей.

З розповідей жінок стало відомо, що мешканку Донецька Валентину Бучок «МГБ ДНР» звинуватили у співучасті у вбивстві члена НВФ Мотороли. Хоча вона всього лише проходила повз будинок, в якому він жив, вона провела в катівнях секретної в’язниці «ДНР» одинадцять місяців. А Галина Гайова була старшою медсестрою в Докучаєвську, і вона відсиділа в камері один рік і три місяці. Е звинувачували в шпигунстві.