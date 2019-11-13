Не на самокаті, а на літаку: Гончарук витратив на переліт до Львова третину боргу двох міст за опалення

Прем’єр Гончарук відправився у Львівську область, щоб подивитися, як запускається опалення в Новояворівську та Новому Роздолі.

Але використовував чомусь не самокат, а урядовий літак.

Вартість перельоту півтора мільйона гривень. Увага: борг за опалення в цих містах становить 4,5 мільйона гривень. Питання: крім Львівської області у нас є ще маса областей, і прем’єр буде туди літати?

Наш диво-прем’єр міг просто зателефонувати, а за рахунок перельоту погасити борг третину двох міст, але це тільки переліт, скільки його команда там прогуляє, це ми не знаємо. Схоже, що прем’єр не забув те, що про країну в смартфоні і диджитализации, але і про звичайному телефоні.

Як-то швидко з самоката пересів на літак, прискорюється малець…

Нагадаємо, ситуація із запуском опалювального сезону в двох містах Львівської області Новояворівську та Новому Роздолі склалася критична і визнана надзвичайною техногенною катастрофою. Народний депутат Павло Бакунець вимагає від уряду визначити конкретну особу, яка впритул займеться запуском опалення в цих містах, а якщо в уряді ніхто не здатний це зробити, то нехай цим займеться безпосередньо прем ” єр-міністр Олексій Гончарук.

Блогер Олексій Павловський повідомив, що замість селекторної наради, урядового зв’язку або скайпу зрештою, наш зелений Гончарук полетів до Львова на чартері.

«Схоже це буде найдорожчий запуск опалювального сезону на найвищому рівні», — пише він.