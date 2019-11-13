Російський історик Соколов вистрілив в молоду дівчину чотири рази, поки вона спала

Слідство у справі 63-річного доцента історичного факультету Спбду Олега Соколова, який убив і розчленував свою 24-річну студентку Анастасію Єщенко, триває. Експерти встановили, що смерть дівчини настала уві сні.

Смерть 24-річної Анастасії настала в 2 години ночі 8 листопада. До останнього часу вважалося, що Соколов став стріляти з обріза малокаліберної гвинтівки під час сварки через ревнощі аспірантки до дітей від попередніх шлюбів. Однак, за уточненою інформацією, смерть Єщенко настала уві сні. Після конфлікту дівчина лягла спати. Соколов, як вважає слідство після детального розгляду всіх обставин, взяв обріз, зарядив його патроном і вистрілив їй у скроню. А потім ще три рази.

Чотири кулі в голові дівчини знайшли за допомогою рентгена.