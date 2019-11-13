Заступник міністра економіки повідомив, скільки буде коштувати гектар землі після скасування мораторію

У разі запуску ринку землі по моделі, в якій її зможуть купувати лише громадяни України, один гектар коштуватиме не більше 1,5 тис. дол. Про це заявив заступник міністра економіки Тарас Висоцький в ефірі «Радіо НВ».

За його словами, після відкриття ринку землі запропонованої моделі – в середньому ціна за гектар буде 2,5 тис. дол.

«Якщо виходити з обмеженою моделі, з обмеженнями, це буде максимум 1,5 тис. дол. Ось ціна обмежень (те, що називається «тільки українці купують»)», — зазначив Висоцький.