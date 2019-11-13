Час народжувати. Що роботодавцям можуть заборонити просити на співбесіді

В законопроекті, який розглядається Верховною Радою, пропонується заборонити роботодавцям цікавитися сімейним станом і релігійними поглядами працівників.

Автор законопроекту, позафракційний депутат Дмитро Шпенов пояснив, що необхідність прийняти цю норму, пов’язана з частими ситуаціями, коли роботодавець вивчає не тільки професійні досягнення працівника, але і цікавиться його особистим життям.

На його думку, роботодавець не повинен питати у працівників про їх наміри укласти шлюб, стан здоров’я та релігійних поглядах.

«Така необхідність пов’язана з частими ситуаціями, коли роботодавець не тільки досліджує професійні знання, але й цікавиться особистим життям. І вже на основі цього приймає рішення про найм на роботу», – зазначив Він.

Норми законопроекту

Прийнятий законопроект пропонує доповнити Трудовий кодекс нормою про заборону для роботодавців цікавитися особистим життям.

Зокрема, роботодавці більше не зможуть запитувати у кандидатів про сімейний стан, відносинах і членів сім’ї, а також майновий стан. Тільки кандидати на посаду в органи влади повинні подавати дані про свою сім’ю. Під заборону буде підпадати запити про реєстрацію місця проживання.

Крім того, при укладенні трудового договору можуть заборонити запитувати інформацію про походження, національної та партійної належності працівників. Ця норма також стосуватиметься всіх документів, подання яких не передбачено законодавством.

У випадках, якщо компанія при прийомі на роботу вимагати особисту інформацію, потенційні працівники зможуть відмовляти. При цьому така позиція не буде підставою для відмови в прийомі на роботу.

У пояснювальній записці до законопроекту йдеться, що автори взяли за приклад німецький досвід. Відзначається, що трудове законодавство країни чітко передбачає перелік відомостей, які роботодавець не має права вимагати від потенційних працівників.

Зокрема, це відомості про особисте життя і особисті плани на майбутнє, релігійних переконань, членства у професійній спілці. Також це стосується інших даних, які не впливають на трудову діяльність, але можуть призвести до суб’єктивних рішень при прийомі на роботу.

Право на особисте життя

Навряд чи зміни в законодавство позначаться на роботодавців, і так само навряд чи від цього виграють працівники. Таку думку в інтерв’ю НВ висловив голова Ради Федерації роботодавців Дмитро Олійник.

За його словами, це право робітників будувати сім’ю і особисте життя. Він додав, забезпечувати декретна відпустка – це соціальна відповідальність роботодавців. У той же час він зазначив, що кадрові служби зацікавлені знати особистісні характеристики працівників, щоб розуміти, наприклад, людина схильний до порушення закону.

«Не думаю, що особиста інформація для нас критична. Для нас критичні інші речі – кваліфікація, криміногенні схильності. Так чи інакше розуміння інших характеристик, які не вписуються в анкету, у правовласника повинно бути», – зазначив Олійник.

Якість роботи

В сучасних реаліях сімейне становище працівників не впливає на якість їх роботи, зауважила в інтерв’ю НВ експерт з працевлаштування, Валентина Бардадим.

Вона також зазначила, що роботодавці в основному цікавляться професійними якостями кандидатів. зате місце фактичного проживання цікавить їх лише в разі, коли потрібно розуміти, потрібно компенсувати витрати на житло на одну людину, або на цілу сім’ю.

«Зараз люди, коли йдуть на роботу, зважують всі моменти з дітьми, беруть няньок, викликають бабусь і дідусів і націлюються на роботу. Якщо людина буде йти кожен місяць на лікарняний, тут вже будуть проговорюватися додаткові KPI (ключові показники ефективності – ред.), які будуть залежати від результату. Тобто людині треба буде виконати певний обсяг роботи, наприклад, працювати віддалено», – зазначила Бардадим.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві соціальної політики повідомили, що в новому Трудовому кодексі, який знаходиться на етапі розробки, передбачили лібералізацію трудових відносин. Нововведення дозволить роботодавцям легше звільняти працівників.