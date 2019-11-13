Суд обрав запобіжний захід активістам, які зірвали прес-конференцію сепаратиста Аксьонова

Шевченківський суд міста Києва обрав запобіжний захід двом активістам націоналістичного руху “Традиція і Порядок”, які блокували прес-конференцію сепаратиста Аксьонова. Про це повідомляє прес-служба руху.

Зазначається, що обом підозрюваним Володимирові Федорову і одного Заку оголошено вид запобіжного заходу в якості домашнього арешту з 22:00 до 6:00 години ранку строком на два місяці. “Аксьонов – відкритий сепаратист, що підтримував ДНР та організував референдум і знаходиться в базі “Миротворця“.

Але чогось по судах таскають не ворога, а небайдужих активістів, які вважали обов’язком не допустити виступу Аксьонова у столиці України.

Маємо надію, що в подальшому суд не буде приймати абсурдні рішення, а детально розбереться у ситуації”, – націоналісти говорять і обіцяють зробити все можливе, для перемоги у судовій справі.