У порту Одеси розвантажили танкер з лівійською нафтою

У прес-службі адміністрації Одеського морського порту повідомили, що вперше туди прибула нафту, походження якої знаходиться в Лівії. Партія була доставлена танкером Prometheus Energy.

Так, у головної диспетчерської Одеського філіалу Державного підприємства морських портів української держави відзначили, що судно доставило з лівійського порту Ез-Завія 81 тисячу і 282 тонни нафти. Також відомо, що обробка танкера біля причалу 2Н посіла 41 годину при нормативі 38 годин. У цьому місяці очікується підхід ще одного великовантажного танкера. Він повинен прийти заповнений азербайджанською нафтою.

Наскільки відомо, протягом 20 років існування нафтогавані Одеси перегружалось транзитне та імпортне «чорне золото» з восьми країн світу. До числа таких держав входять: Росія, Казахстан, Азербайджан, Іран, Ірак, Бразилії, Венесуела, а також Сполучені Штати Америки. У свою чергу Лівія стала дев’ятою у цьому списку.