«Десятки тисяч Гіві і Моторол»: у Путіна озвучили кількість виданих «Л/ДНР» паспортів Росії

У Росії заявили, що з кінця квітня понад 170 тисяч жителів окупованого Донбасу нібито отримали паспорти РФ в Ростові-на-Дону.

Таку цифру озвучив у середу, 13 листопада, губернатор Ростовської області Василь Голубєв

«Якщо говорити про кількість людей, які отримали громадянство – на сьогодні їх більше 170 тисяч осіб. Звичайно, частина людей поїхала назад», – сказав він.

При цьому губернатор підкреслив, що не бачить у зв’язку з цим особливого навантаження на соціальну сферу регіону, зокрема, це не позначилося на роботі і завантаженні дитячих садів і шкіл Ростовської області, а також на ринку праці.

Російський журналіст Олександр Сотник різко відреагував на новину. «Ну, що, росіяни, «русский мир» йде до вас. З усіма «народними республіками» за списком. Тисячі Моторыл. Десятки тисяч Гіві. Зустрічайте!» – написав він у Twitter.