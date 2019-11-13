Кент: Луценко співпрацював з Джуліані за згодою Порошенко

Екс-глава ГПУ Юрій Луценко співпрацював з особистим адвокатом президента США Руді Джуліані за згодою екс-президента України Петра Порошенка. У цьому впевнений заступник помічника держсекретаря у справах Європи і Євразії Джордж Кент, повідомляє Нromadske, вивчивши відкриті свідчення в Конгресі по справі про імпічмент Трампа.

Кент стверджує, що розмовляв з екс-главою українського Кабміну Арсенієм Яценюком і трьома неназваними міністрами. Вони, розповів дипломат, підтверджували узгодженість дій Луценка і Порошенка.

«Кілька українців тоді розповіли мені, що Луценко намагався домогтися, щоб президент Трамп схвалив переобрання Порошенко», — сказав Кент.

За його словами, навіть, якщо б американський лідер погодився на це, то це не допомогло б, оскільки Володимир Зеленський переміг за підтримки 73% виборців.

Крім того, Кент зазначив, що інформаційну кампанію проти посла США Марі Йованович і американського диппредставництва розганяли так звані «порохоботы».

Раніше Кент заявляв, що Луценко поклявся помститися Йованович.