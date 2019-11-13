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У російськомовних немає душі?: Баканов розкритикував гасло Порошенко

14.11.2019

Глава СБУ Іван Баканов вважає, що слоган п’ятого президента України Петра Порошенко «Армія, мова, віра» – маніпуляція.

«Я вважаю, що «Армія, мова, віра» – це маніпуляція, спрямована на те, щоб розділяти і володарювати. Були слогани про те, що мова – це душа. А якщо людина розмовляє російською, то він що, без душі?» – сказав Баканов.

Голова СБУ додав, що його мати російськомовна, незважаючи на те, що її рід — із західних регіонів України.

«Так само я не можу собі уявити, щоб на небесах існувало поділ для віруючих церков з Томосом і тих, хто ходить в інші храми. Я можу помолитися і в синагозі, і у мечеті – людина йде до Бога, а не до патріархату», – сказав Баканов.

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