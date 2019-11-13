Скинув за рік майже 30 кілограмів: Розенко поділився секретом схуднення

Колишній віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, який восени минулого року вперше вийшов у світ» з ведучою Оленою-Христиною Лебідь, за рік схуд майже на 30 кілограм.

Як повідомляє «Обозреватель», екс-чиновник зізнався, що серйозно працювати над скиданням ваги він почав задовго до знайомства з мініатюрною телеведучої.

«Все дуже просто — менше споживати, більше витрачати енергії і калорій, плюс певні фізичні навантаження. Плюс один день у мене йде чистої голодування, я на воді. Це дозволяє мені поки перебувати в цій вазі, але я буду інтенсифікувати процес схуднення далі, тому що я все одно не перебуваю в тій формі, в якій би хотів себе бачити», — розповів Павло Розенко.

За його словами, йому вдалося позбавитися від 28 кг, але потім він якусь частину знову набрав. Так що тепер у Павла Розенка нове завдання — скинути ще 10 кілограм.



