Олігархи і російські мафіозі. Хто зірве куш на легалізації азартних ігор

Для кого «Слуги народу» включили «турборежим».

Поки експерти та ЗМІ б’ють тривогу, відверто лобістський закон про легалізацію азартних ігор активно продавлюють у Верховній Раді. Після того, як в українських медіа все частіше почали сумніватися в щирості намірів влади в питанні легалізації ринку азартних ігор, лобісти відповідного законопроекту, схоже, включили «турборежим», пише Петро Крамаренко на Цензоре.

Урядовий законопроект №2285, який раніше розкритикувало Головне науково-експертне управління Верховної Ради рекомендувало направити його на доопрацювання, несподівано змінив свій статус — профільний Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував включити його до порядку денного парламенту. Поспіх у прийнятті закону, без врахування зазначених недоробок, може свідчити тільки про одне – ситуація «горить», ініціаторам та бенефіціарам процесу «правильний» результат голосування потрібен як можна швидше і саме в таких формулюваннях, які в ньому вже прописані.

Не виключено, що саме для створення ілюзії вибору між варіантами законопроектів на сайті парламенту за два дні з’явилося відразу 7 нових проектів законів, ініціаторами яких виступили депутати від фракції «Слуга народу». І один навіть був рекомендований профільним Комітетом для розгляду Радою, хоча при цьому на сайті парламенту тексту документа на той момент не було.

На думку експертів, нинішній законопроект про регулювання азартних ігор, розроблений Кабміном, створений в інтересах низки українських і російських букмекерських компаній.

Щоб звернути увагу громадськості, журналіст Юрій Ніколов із видання «Наші Гроші» і колишня госуполномоченная Антимонопольного комітету Агія Загребельская провели прес-конференцію, де також заявили про те, що законопроект Кабміну справляє враження, ніби його писали під відчутним впливом букмекерів.

Видання «РБК-Україна» назвало цю законодавчу ініціативу «українським раєм для беттінг». Адже, виходячи з тексту проекту закону, «Парі Матч» і «Фаворит», які вже мають на сьогоднішній день на двох 1,5 тисячі букмекерських пунктів, фактично зможуть легалізувати їх діяльність. А букмекерські ставкоматы легко зможуть виконувати зовсім інші функції. Зокрема, працювати як ігрові автомати, але при цьому маскувати свою діяльність під букмекерську.

Монопольні умови для букмекерських контор проявляються і в положеннях, які стосуються діяльності онлайн. Зокрема, подати документи на відповідне доменне ім’я необхідно вже на етапі подачі заяви на видачу ліцензії. Але для того, щоб отримати доменне ім’я другого рівня доменної зони UA, потрібно мати зареєстровану в Україні торгову марку, притому, що ця процедура займає, як мінімум, один рік. Саме таким чином, вже зареєстровані бренди мають намір отримати ліцензії і не пустити на ринок інших.

Журналісти досить швидко встановили взаємозв’язок між лобістськими групами, які простягають «букмекерську» версію легалізації азартних ігор в Україні. У процес включено велику кількість представників бізнес-груп, політиків і чиновників.

Хто просуває легалізацію азартних ігор?

Ще будучи кандидатом у президенти України Володимир Зеленський неодноразово заявляв про необхідність легалізації грального бізнесу в Україні. На одному з перших засідань Кабінету Міністрів глава держави доручив до 1 грудня прийняти відповідний законопроект. Відповідальними за підготовку та прийняття закону про регулювання грального бізнесу Володимир Зеленський призначив прем’єр-міністра Олексія Гончарука, міністра фінансів Оксану Маркарову, голову парламентської фракції «Слуга народу» Давида Арахамию і спікера Дмитра Разумкова. Розробити законопроект повинні були до 1 жовтня 2019 року.

Проект розроблявся в суворій секретності. В результаті 17 жовтня був зареєстрований проект Закону «Про державне регулювання діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор» №2285. Тим не менше, сам текст проекту з’явився на сайті ВР тільки через 5 днів – 23 жовтня. Цікаво, що спочатку за законопроект відповідав Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики, головою якого є Вадим Гетьманців – міноритарний власник одного з велетнів українського лотерейного бізнесу «М. С. Л.». Однак, після реєстрації проекту в парламенті його несподівано передали в економічний комітет, що може свідчити про намір лобіювати інтереси представників нині забороненого грального бізнесу. Саме в цей час сам Комітет з фінансів потрапив у гучний скандал: деяких членів комітету почали підозрювати в отриманні хабарів за неголосування за потрібні проекти.

У розробці даного законопроекту активну участь брала юридична компанія «Eterna Law», зокрема її власник і засновник – Андрій Астапов. Через спільне володіння «Eterna Law» Астапов пов’язаний з Олегом Найменшим, братом голови Львівської ОДА Маркіяном Найменшим. У ЗМІ згадувалося, що доручення про розробку тексту Закону виходить від голови фракції «Слуга Народу» Давида Арахамии. У «Eterna Law» цю інформацію спростовують. Однак, в інтерв’ю Давид Арахамія прямо говорить про те, що Андрій Астапов був залучений в робочу групу зі створення законопроекту.

Журналісти програми «Схеми» заявляли, що зафіксували регулярні зустрічі Арахамии з міноритарним власником компанії «Парі-Матч» (ТМ «Parimatch») і її гендиректором Сергієм Портновим. За їх словами, з липня 2019 року Арахамія регулярно відвідує центральний офіс букмекерської компанії «Парі-Матч», розташований на вул. Боженка, 14а в Києві.

За даними журналістського розслідування, букмекерська компанія «Парі-Матч» намагається нав’язати свій законопроект по легалізації грального бізнесу в Україні.

Сам Арахамія в інтерв’ю журналістам стверджував, що відсторонився від написання проекту закону про легалізацію грального бізнесу у зв’язку з тиском на нього різних кримінальних структур. Крім Астапова, Арахамія залучив до написання законопроекту Бориса Баума, якого, за словами лідера фракції «Слуга народу», «дали інші люди».

Людина від «Лужниковських» став людиною від Зеленського?

Уродженець Латвії Баум Борис виступав бенефіціаром української компанії ТОВ «Про-енерджі-консалтинг», очолював наглядову раду «Першого Інвестиційного Банку», а також обіймав високу посаду на АКЦІОНЕРНОГО товариства «Нікопольський завод феросплавів». Останні 15 років Баум обіймав керівні посади в ряді компаній, які пов’язують з російської ОЗУ під назвою «Лужниковської». Групі належить зв’язка компаній ТОВ «ВС Енержі Інтернешинал Україна», ВАТ «Перший Інвестиційний Банк», АТ «Парекс Банк», АТ «Балтійський Транзитний Банк», які, згідно з відкритими даними бенефіціарів, належать члену ради Російської Федерації Олександру Бабакову (щодо якого застосовані санкції урядом США та європейських країн), президента спортивного клубу ЦСКА Євгену Гиннеру і лідеру Лужніковської ОЗУ, бізнесмену (і загальновідомого злодієві в законі) Михайлу Воєводини. Дане співтовариство є власником значних активів в Україні — готелів «Прем’єр Палас», «Русь» та інших. Також, представники спільноти є власниками низки обленерго в Україні та інших значимих активів. Особливої уваги заслуговує робота громадянина Баума генеральним директором телеканалу RTVI в Нью-Йорку, враховуючи те, що канал фінансується бюджетом РФ і є пропагандистським і підконтрольним спецслужбам РФ. Також на сьогодні Олександр Бабаков займає пост заступника голови комітету ради Федерації РФ з міжнародних справ.

Крім усього перерахованого вище Баум має пряме відношення до ігрового бізнесу і є бенефіціаром офшорної First National Lotteri Ltd., пов’язаної з Першою національною лотереєю в Росії. А ще Баум – фігурант кримінального провадження за фактами привласнення державних коштів посадовими особами компанії «ВС Енерджі Інтернешнл Україна». В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами зазначених компаній та підконтрольних їм суб’єктів підприємницької діяльності здійснювалися розкрадання бюджетних коштів.

Незважаючи на такий солідний» послужний список, Борис Баум входить у комісію при Верховній Раді по роботі над урядовим законопроектом про регулювання азартних ігор під приводом представника Володимира Зеленського. У той же час Експерт не є офіційним представником президента, а тільки постійно посилається на нього. Сумніви щодо «роботи» Баума в комісії озвучували деякі представники медіа, серед яких журналіст Юрій Ніколов.

У Бориса Баума є ще одна цікава взаємозв’язок. Він є помічником і довіреною особою впливового бізнесмена Михайла Спектора. До вересня 2015 року Спектор був президентом фінансово-промислового холдингу VS Energy, який пов’язують з «Лужниковскими». Спектор є власником готелю «Premier Palace» в Києві та прийняття законопроета №2285 дозволить йому одним з перших відкрити казино в своєму готелі – досвід управління гральним закладом такого рівня у нього є.

Михайло Спектор також відомий тим, що представляв інтереси олігарха Віктора Пінчука в переговорах з Ігорем Коломойським щодо Нікопольського заводу феросплавів. У переговорах також брав участь і Борис Баум.

«Парі Матч», якого «насправді в Україні немає»

Згідно з відкритими джерелами, «Парі Матч» володіє ліцензіями на букмекерську діяльність в Республіці Білорусь (ТОВ «статус-кво», Грузії (ТОВ «Рингбет») і Росії (ТОВ «Бетринг»). В кінці 2014 року компанія отримала аналогічну ліцензію в Казахстані (ТОВ «ПариМатч.КЗ»).







Після заборони діяльності букмекерських компаній в Україні діяльність «Парі Матч» опинилася поза законом, однак, як і компанії «Фаворит», їй вдалося обійти заборону бізнесу, пов’язаного зі ставками, шляхом реєстрації їх як лотереї Тото (на сайті Верховної Ради наводиться відповідний термін: Лотерея Тото — лотерея, перемогли якої визначаються залежно від вгадування результатів випадкових подій у різних видах професійних або аматорських змагань).

Сайт www.parimatch.ua в даний момент виступає в якості новинного порталу. Власник ТОВ «Парі-матч» Едуард Швиндлерман робив заяви про те, що після заборони азартних ігор компанія пішла з українського ринку і не має ніякого відношення до сайту www.parimatch.com. Однак на самому сайті вказано протилежне: що компанія працює у сфері грального бізнесу більше 20 років, має представництва у країнах СНД. Незважаючи на розділову лінію, яку Едуард Швиндлерман проводить між двома структурами, дизайн сайту компанії www.parimatch.ua точнісінько дублює міжнародний аналог — www.parimatch.com. Хоча б з цієї причини твердження про різних коренях двох структур може викликати певні сумніви. Також на профільному ресурсі bookmaker-ratings.com в публікаціях за 2015-2017 роки присутні згадки про те, що власником російського «Парі Матч» є саме Едуард Швиндлерман. Крім того, букмекерська контора «Парі Матч» у невизначеному статусі виступає спонсором низки спортивних структур, серед яких футбольна «Прем’єр-ліга» та Федерація хокею України.

За даними Міністерства Юстиції України ТОВ «Парі-Матч» зареєстрована в Києві. Власниками компанії є Едуард Швиндлерман і Тетяна Білоруська.

З постанови Печерського районного суду відомо, що 15 жовтня 2015 року був проведений обшук за місцем проживання одного із засновників букмекерської контори. Розслідування за фактом ведення ігрового бізнесу веде Національна поліція. Під час обшуків були виявлені документи, предмети і речі, «які свідчать про організацію та проведення азартних ігор під логотипом «Парі Матч» в мережі інтернет». Згадується в постанові і однойменна компанія.

Тоді ж в Генпрокуратурі було порушено справу проти «Парі Матч». За даними слідства, група зловмисників організувала схему виведення коштів, що проходять через букмекерську контору, в Росію. Для відмивання використовувався рахунок в «Альфа-банку», щодобовий потік слідчі оцінювали в суму близько 20 млн гривень. За їх підрахунками, загальний обсяг відмитих коштів — 350 млн доларів на рік.

За словами експертів, «Парі Матч» зараз веде масовану кампанію з легалізації грального бізнесу в Україні. Однією зі складових такої кампанії є спонсорування футбольної Ліги Парі-Матч», а також Федерації хокею України. В серпні 2016 року компанія стала титульним спонсором Чемпіонату України з баскетболу дивізіону А (Суперліга) і генеральним спонсором національної збірної команди України з баскетболу. Зараз головний баскетбольний турнір називається «Суперліга Парі Матч». Іншою складовою кампанії, з ініціативи Едуарда Швиндлермана, є створення соціальних спортивно-інформаційних центрів, метою яких є відновлення довіри до букмекерів у населення. В Україні з’явилися ГО «Українська асоціація ігрової індустрії». На сайті ГО «УАИИ» (www. ugia.com.ua в розділі «Експерти» вказано Олександр Євченко – віце-президент ГО «УАИИ», який бере активну участь у розробці законопроекту про легалізацію грального бізнесу в Україні, а також якась Ірина Сергієнко.

Координаційна рада олігархів

Ірина Сергієнко очолює Координаційну раду з соціально-відповідальної легалізації казино. За фактом, метою даної організації є лобіювання інтересів представників грального бізнесу, в тому числі БК «Парі Матч», олігархів та представників інших структур у питаннях легалізації грального бізнесу в Україні. Даний рада фінансується групою компаній «DCH», яка входить туди у якості представників. ГК»DCH» належить харківському олігарху Олександру Ярославському. На даний момент йому належить мережа готелів «Premiers Hotels&Resort», аеропорти в Харкові і Дніпрі. Ярославський зацікавлений у максимальній віддачі від готелів і аеровокзалів, а додатковий прибуток йому може принести, в тому числі, казино і зали ігрових автоматів, розміщені на об’єкти нерухомості. З цією метою Ірина Сергієнко лобіювала розміщення казино в зонах 5 – і 4-3х-зіркових готелів, що і було прописано в проекті Закону про держрегулювання азартних ігор, в якому передбачено вимоги щодо розміщення гральних закладів виключно на території готелів (класу 3-5 зірки – для залів ігрових автоматів і класу 5 зірок – для казино).

У Координаційна рада з соціально-відповідальної легалізації казино входять також готелі «Fairmont Grand Hotel Kyiv» і «InterContinental Kiev», які належать Леоніду Юрушеву — мільярдерові, власнику ПАТ «Дніпровагонрембуд», «Коростенський завод МДФ», девелоперської компанії «Ярославів Вал», «Української Холдингової Лісопильної Компанії». На думку ряду експертів і журналістів, він є одним з найменш публічних, але в той же час, найбільш впливових українських бізнесменів. Також, ЗМІ називають Леоніда Юрушева бізнес-партнером Юрія Іванющенко, також відомого як Юра Єнакієвський. Юрушев — один з партнерів Рината Ахметова: «Систем Кепітал Менеджмент» Ріната Ахметова поступилася свій пакет кіпрській фірмі Neewel Ltd, яка входить у сферу впливу Леоніда Юрушева. Крім будівництва «InterContinental Kiev», він разом з Ахметовим фінансував зведення бізнес-центру Leonardo, брав участь у будівництві Holiday Inn біля станції метро «Золоті Ворота».

Умовою успішного функціонування онлайн-послуг, що надаються «Парі Матч», є надійно організовані обмінні валютні операції, а також оперативний переказ грошей від гравця до компанії. У цьому випадку, неоціненну користь «Парі Матч» надали банкіри, серед яких важливу роль зіграв «Приватбанк». Саме в Департаменті електронного бізнесу «Приватбанку» тривалий час працювала згадана вище Ірина Сергієнко — права рука власника «Парі Матч» Швиндлермана. В результаті журналістських розслідувань було встановлено, що Ірина Сергієнко раніше активно використовувала технічні та обчислювальні можливості «Приватбанку» для забезпечення прийому грошових коштів для БК «Парі Матч» на території ОРДЛО. В реєстрі судових рішень знаходиться кілька справ, фігурантом яких є Ірина Сергієнко. В цих справах, зокрема, констатується факт, що з 2013 по 2016 рр. Сергієнко була співробітницею компанії «Парі Матч» і довіреною особою Швиндлермана. У зв’язку з цим підозрюється СБУ у сприянні терористичній діяльності «ДНР» і «ЛНР».

«Фаворит» у боротьбі за ринок

БК «Фаворит» (Фавбет) – за даними профільних ресурсів (bookmaker-ratings.com, footboom.com) – найбільша українська букмекерська контора, яка почала свою діяльність у 1999 році. Популярність «Фаворит» поширилася і на інші країни колишнього СРСР: Росію, Казахстан і Білорусь. За два роки було відкрито понад 500 кас прийому ставок, а в 2001 році відкрився сайт БК для можливості ставок онлайн. Нечуваний успіх для вітчизняної компанії в сфері букмекерства. Обмеження роботи на території Росії та обмеження в законодавстві України про діяльність букмекерів не зупинило розвиток БК «Фаворит».

Зараз «Фаворит» веде букмекерську діяльність на основі міжнародної ліцензії, виданої на острові Кюрасао (Favorit United N. V.). Діяльність компанії здійснюється відповідно до субліцензією від 15 жовтня 2019, виданої компанією ТОВ Favorit United N. V. «Фаворит» також має субліцензією компанії Antillephone N. V.. Згідно даної субліцензії, Favorit United N. V. має право надавати послуги інтернет-казино всіх видів.







«Фаворит» був або є спонсором таких футбольних клубів, як «Динамо» Київ, «Зоря» Луганськ, «Львів», «Маріуполь», «Колос» Ковалівка, «Чорноморець» Одеса, «Оболонь» Київ, «Верес» Рівне, а також титульним спонсором української Прем’єр-ліги. Онлайн-діяльність компанія «Фаворит» здійснює на 3 сайтах: www.favbet.com, www.favorit.com.ua, www.omg.com. Останній був відкритий в 2019 році і позиціонується як сайті виключно для ставок на кіберспорт. У Росії компанія працює під назвою ТОВ «БК «Фаворит», але для прийому ставок через інтернет використовується сайт www.888.ru. Також, у компанії є ліцензія на діяльність у сфері грального бізнесу в Республіці Білорусь. Компанія зареєстрована як ТОВ «ФавБетБел». В Україні ТОВ «Фаворит-Спорт» проводить свою діяльність як лотерея Тото.

Засновником і власником компанії є Андрій Матюха Вікторія Скринченко (за деякими даними, його дружина). Ще в 2005 році Сергій Матюха (імовірно брат Андрія Матюхи) і Скринченко засновують ТОВ «Фаворит-Джекпот», власником якої в даний момент виступає громадянка республіки Молдова – Балан Олена Володимирівна, яка також є керівником компанії ТОВ «Фаворит Інвест». Вікторія Скринченко стояла у витоків ще однієї компанії – ТОВ «Фаворит-Дозвілля» і яка зараз повністю належить англійській компанії «ELITE PROPERTY ASSETS LLP». Кінцевим бенефіціаром останньої є Андрій Матюха.

У 2007 році Скринченко і Сергій Матюха засновують ТОВ «Фаворит Інвест», яка зараз належить белізькою компанії «ЕЛТИДЖИ СОЛЮШНС ІНК».

Андрію Матюхе на даний момент також належить компанія ТОВ «Фаворит Фінанс», ТОВ «Фаворит-Оболонь», а в цілому він є власником і бенефіціаром десятків підприємств.

До заборони грального бізнесу в Україні, Андрію Матюхе належало столичне казино «Гранд Вікторія». Зараз на цьому місці розташований Покерний клуб «Гранд Вікторія».

У 2014 році прокуратура Святошинського району Києва організувала перевірку законності діяльності мережі гральних закладів БК «Фаворит», які діяли під виглядом розповсюдження державних лотерей. В рамках розслідування кримінального провадження (заняття гральним бізнесом) правоохоронці провели ряд обшуків, в ході яких було вилучено близько 100 одиниць комп’ютерної техніки.

В кінці 2016 року СБУ повідомила про ліквідацію найбільшої букмекерської контори України – «Фаворит». Стверджується, що діяльність контори забезпечувала фінансування терористичної діяльності на сході України, що є злочином за ст. 258-5 Кримінального кодексу України — фінансування тероризму. При проведенні слідчих дій з 28-ми адресами в офісних приміщеннях, а також за місцем проживання осіб, причетних до діяльності фірми, правоохоронці вилучили майже тисячу одиниць комп’ютерної техніки, документацію, ігрові пристрої і більше семи мільйонів гривень готівкою.

Незважаючи на гучні обшуки і заяви правоохоронних органів, Букмекерська контора «Фаворит» продовжує існувати і активно розвивається. Проти її власника Андрія Матюхи не порушено жодних кримінальних справ.

Все це велика кількість інформації необхідно для того, щоб зрозуміти масштаби та кількість зацікавлених у просуванні законопроекту осіб. Протягування проекту закону про легалізацію азартних ігор відбувається в прихованому режимі під впливом могутніх бізнес-угруповань.

Окреме і ключове вплив надають букмекерські контори «Парі-Матч» і «Фаворит», які зацікавлені у виведенні своїй діяльності незалежне легальне правове поле і збільшення зон реалізації букмекерської діяльності. Притому, що навіть зараз ця зона реалізації поширюється на територію так званих «ЛНР» і «ДНР», Росію, і включає в себе схеми виведення туди великих грошових коштів. Мають до цього відношення і представників російських кримінальних структур, які зацікавлені в легалізації грального бізнесу та підриві економічної складової національної безпеки України.

Швидше за все подальше просування цього законопроекту (а Зеленський дав завдання ухвалити закон про азартні ігри до 1 грудня 2019 року) буде і далі проходити в закритому режимі за підтримки окремих представників влади. Питання національної безпеки, законності і публічності, очевидно, свідомо відсунуті на задній план. Навколо чергового «рогу достатку», яким обіцяє стати відкритий ринок азартних ігор, зібралася хоч і різношерста, але об’єднана однією метою компанія. Що зробить все можливе, щоб закон був прийнятий як можна швидше і саме в тому вигляді, який обіцяє їм величезні вигоди.

crime-ua.com