Названо причину стрілянини в коледжі Благовєщенська

Поліція Амурської області повідомила, що стрілянина в будівельному коледжі Благовєщенська сталася через конфлікт між учнями.

За даними МВС, 19-річний учень застрелив однокласника з мисливської рушниці і поранив ще трьох осіб у віці 17, 19 і 20 років. Сам стрілок також помер, попередньою причиною смерті став суїцид.

За фактом події порушено кримінальну справу про вбивство з хуліганських мотивів, повідомляє прес-служба СК РФ.

Слідчі також з’ясували, що молодий чоловік приніс в коледж зареєстроване нього мисливську рушницю.

Глава Приамур’я Василь Орлов написав у своєму Instagram, що стрілець діяв поодинці, спільників у нього не було.

«Подробиці, мотиви і причини — над цим зараз працюють оперативники. На даний момент відомо, що нападник був один, і він загинув», — написав губернатор.

Глава регіону висловив глибокі співчуття сім’ям загиблих і постраждалих і пообіцяв допомогу.

Раніше повідомлялося, що зловмисник почав стріляти в бік співробітників ДПС, і ті були змушені відкрити вогонь у відповідь. В результаті їх дій стрілок опинився заблокований в одній з аудиторій, де пізніше був знайдений мертвим. ЗМІ повідомляли, що учень влаштував стрілянину через те, що його видалили із заняття за запізнення.