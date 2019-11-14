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У Бурятії дві людини постраждали при вибуху гранати у квартирі

14.11.2019

В Бурятии два человека пострадали при взрыве гранаты в квартире

У місті Кяхтя в Бурятії стався вибух в квартирі житлового будинку, травми отримали дві людини.

За інформацією прес-служби регіонального МВС, в квартирі був підірваний «предмет, схожий на гранату».

Як повідомляє відомство, в одній з квартир багатоквартирного будинку стався побутовий конфлікт. 27-річний чоловік погрожував своїй співмешканці, демонструючи предмет, схожий на вибуховий пристрій. В результаті необережних дій стався вибух. Чоловік і жінка були госпіталізовані.

 

У той же час ТАСС з посиланням на республіканський Моз повідомляє, що після інциденту в лікарню був доставлений один постраждалий у важкому стані.

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