Новітній автомат АК-308 – кращий автомат сучасності у світі

Базовою моделлю для новітнього АК-308 став АК-12, який теж належить до нового покоління сучасних типів зброї. В російській армії його взяли на озброєння в минулому році, оснастивши їм, насамперед, підрозділи сухопутних військ, морської піхоти, ВДВ і спецназу.

За багатьма показниками 308-а модель є самим досконалим зброєю на даний момент. Особливо це стосується точності стрільби і надійності апаратної механіки цього автомата. Так, ствольну коробку АК-308 отримав таку ж як у модернізованого ручного кулемета Калашникова РПК-74М. Зрозуміло, що біля кулемета ця частина набагато міцніше, оскільки розрахована на підвищені циклічні ударні навантаження при стрільбі великокаліберними патронами.

Додатковим плюсом АК-308 можна по праву вважати так званий «вивішений стовбур» (free floating barrel). При подібній конструкції дуло автомата контактує виключно зі ствольною коробкою. Це значно зменшує кількість вібрацій при веденні вогню, отже, точність стрільби підвищується в рази, особливо при одиночних постріли.

У цілому, АК-308 вийшов простим і надійним автоматом. При цьому він стріляє потужним 308-м патроном, що володіє підвищеною пробивною здатністю. А це дуже цінна якість при веденні бою в горах або в міських кварталах. Крім цього, «гребінчасті» планки Пікатіні АК-308 дозволяють навішувати на нього приціли, ліхтарі і цілевказівники практично всіх типів.

Автомат сам по собі досить компактний: його маса – 4,3 кг, довжина – 880-940 мм в базовій комплектації. Крім цього, його приклад можна регулювати і складати в бік, що теж дуже зручно в деяких ситуаціях, особливо на марші всередині бойової машини піхоти. Магазин АК-308 може бути на двадцять чи тридцять патронів.

Крім просунутої ергономіки і передових тактико-технічних характеристик АК-308 відносно недорогою ціною. Враховуючи його здатність стріляти і натовськими патронами у цього автомата відмінні експортні перспективи.