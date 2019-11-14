Зростання експорту нових російських Macroscop NVR склав 800%

Завдяки інновації російських розробників, що об’єднали можливості відеосервера і мережевого відеореєстратора (Network video register, NVR), реєстратори Macroscop NVR викликали підвищений попит в країнах СНД і Східної Європи. З початку листопада показники експорту цього апаратно-програмного комплексу перевищили плановий показник на 800%.

Macroscop NVR — проміжне рішення між відеосервером і мережевим реєстратором. Це компактний прилад, який можна укомплектувати необхідними для роботи необхідних нейромережевих чи інших інтелектуальних модулів комплектуючими і який здатний замінити собою громіздкий відеосервер. Як правило, він використовується для організації комплексної системи безпеки або системи відеоспостереження.

— Спочатку ми розробляли лінійку мережевих відеореєстраторів для російських партнерів, однак після релізу з’ясувалося, що NVR затребувані в багатьох інших країнах, — розповідає технічний директор Macroscop Віталій Тепляшин. — Російська продукція за кордоном стала можливістю замінити закриті апарати з інших країн. По суті, ми зіткнулися з елементом імпортозаміщення в масштабах СНД.

Найбільшою популярністю російські NVR користуються в Казахстані, Узбекистані та Білорусі, куди надходить близько 20% всіх вироблених апаратів. До кінця 2019 року NVR Macroscop також будуть відправлені в країни Прибалтики.

Macroscop — програмне забезпечення для побудови систем інтелектуального IP-відеоспостереження (CCTV-систем), аналізу відеопотоків, наприклад, пошуку на записах певного предмета або людини, виявлення та розпізнавання осіб, автоматизації підрахунку людей у чергах, детекції натовпу і так далі.

Софт вже використовують поліцейське управління округу Іпр в Бельгії, судова поліція Італії, а також такі бренди як Hugo Boss, Mövenpick, Hilton, «Лукойл» і багато інших в 55 країнах світу. Компанія є резидентом наукового центру «Сколково», штаб-квартира розташована в Пермі.