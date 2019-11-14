Роботи-вбивці — це вже не фантастика, а реальність

Варто визнати, що робототехніка за останні роки зайшла досить далеко. Зброя, створюване оборонними компаніями, стає розумнішою, до нього підключають системи штучного інтелекту, роботи знаходять повну автономність і так далі. До кіборгів-вбивць нам ще далеко, але роботи вже цілком можуть завдати шкоди людині, повідомляється в доповіді, опублікованій в журналі Quartz.

Роботи-вбивці призначені для прийняття рішень про позбавлення життя або збереження її самостійно, без людського контролю. Цей тривожний ознака фахівці РАХ назвали «третьою революцією у війні» після винаходу пороху і атомної бомби.

Як активісти, так і держави закликають до створення зводу міжнародних правил, що регулюють створення такої зброї, або навіть прямої заборони на його исплозование. Але деякі країни, зокрема США, Китай і Російська Федерація досі не вжили заходів з даного питання.

Фахівці РАХ виявили щонайменше 30 світових виробників зброї, які не мають політики проти розробки вищеозначених видів систем озброєння. В їх число входять американські оборонні фірми Lockheed Martin, Boeing і Raytheon, китайські державні конгломерати AVIC і CASC, ізраїльські фірми IAI, Elbit і Rafael, російський Ростех і турецька STM.

Доти, доки держави не домовилися колективно створити якийсь режим регулювання або, в ідеалі, превентивний заборону, є ймовірність, що компанії будуть розробляти і виробляти, а в кінцевому підсумку і використовувати зброю, яка не має достатнього людського контролю. — сказав автор доповіді Френк Сліпер.

Активісти не вважають при цьому, що військове застосування тієї чи іншої системи штучного інтелекту є проблемою. Проблема саме в тому, що такі системи можуть стати непідконтрольні людині. А яка думка маєте ви з даного питання? Висловіться в коментарях і в нашому чаті Телеграм.

Приміром, американські військові вже розробляють гармату з штучним інтелектом, яка самостійно вибирати і вражати цілі, а також танки з штучним інтелектом, які зможуть ідентифікувати і вражати цілі в три рази швидше, ніж будь-яка людина». А STM, турецька державна оборонна компанія, вже щосили виробляє оснащеного штучним інтелектом робота під назвою KARGU.

У комплекті з можливостями розпізнавання осіб, KARGU може автономно вибирати і атакувати цілі, використовуючи координати, попередньо вибрані оператором. Повідомляється, що Туреччина має намір використовувати KARGU в Сирії.

PAX найбільше стурбовані потенційним розгортанням ІЇ у наступальних системах, які будуть вибирати і атакувати цілі самостійно, без людського нагляду. Група задається питанням про те, яким чином ця зброя буде проводити розходження між військовими і цивільними особами. У того ж, юристи досі не знають, хто буде нести відповідальність, якщо автономне зброю порушить міжнародне право.

При цьому на відміну від Google чи Amazon, які зіткнулися як з публічним, так і з внутрішньою реакцією на свою роботу над військовими системами, компанії начебто Lockheed Martin і Raytheon, мають справи виключно з військовими, тому вони стикаються з мінімальною реакцією з боку партнерів, а також з боку звичайних людей, так як більшість розробок до певного моменту залишаються засекреченими.

У той час як розвиток автономного зброї триває, РАХ вважають, що ще є можливість запобігти можливій катастрофі. Група заявила, що компанії-виробники можуть зіграти вирішальну роль в цьому, і повинні виступити проти виробництва повністю автономного летального зброї.

Що стосується систем озброєння з підтримкою штучного інтелекту, то представники РАХ заявлют, що оборонні фірми повинні слідувати нікому звід правил, який ще належить розробити. Але повністю відмовлятися від ІЇ ніхто не закликає.

P.s. Нагадаю, що вперше в світі саме армія Росія застосувала бойових роботів в бою.