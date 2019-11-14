«Мультики»стає для США страшними…

Кадри навчань в стратосфері літаків нової модифікації Міг-31БМ вразили авторів американського видання The National Interest: ті відкрили, що росіяни можуть перехоплювати будь-яку мету аж до космосу. І ще: у них є «Кинджали».

Холодний піт покрив лоби авторів американського військово-політичного журналу The National Interest, коли вони відкрили, що у Росії є не просто літаки Міг-31. Це-то якраз не секрет: Міг-31 стоїть на озброєнні аж до 1980-х років і був показаний на всіх авторитетних авіаційних виставках. А тут інше…

Ще відносно недавно в американських ЗМІ панували заступницькі смішки. Мовляв, розповів російський президент про якісь фантастичні види зброї, показав членам Федеральних зборів мультики – ну, чого не зробиш заради того, щоб виглядати крутим перед блискучим лицем блискучих США…

От тільки серед тих «мультиків» був продемонстрований і ракетний комплекс «Кинджал» з гіперзвуковий балістичної ракетою в його складі, яку сучасними засобами ППО/ПРО навіть відстежити важко, не те що перехопити. А встановлено було це виріб на підвісці добре відомого Заходу літака Міг-31 – «вбивці» американських «Чорних дроздів».

Як Міги-31 вбили цілий клас американських літаків

У свій час, у 1970-80-ті роки, американські швидкісні висотні розвідники SR-71 попсували нашим військовим чимало крові. Користуючись своєю перевагою у висоті і швидкості, вони буквально тероризували прикордонну ППО на Далекому Сході і в Арктиці, в основному в Кольському Заполяр’ї.

З притаманним їм надзвичайних миролюбністю США і країни НАТО засилали свої літаки-розвідники часом на десятки кілометрів вглиб території СРСР. І це були не одиниці, не десятки, а сотні випадків. Тільки один 174-й винищувальний авіаполк (ІАП) вилітав у 1987 році на перехоплення 203 рази! У 1988-му він – вже 436 разів! На Камчатці цифри фіксувалися того ж порядку: 214 разів і 825 разів відповідно.

І це, нагадаємо, перебудова була, а на зовнішньополітичній «поляни» – горбачовське «нове мислення»!

Але тоді вже працювали Міги-31. А до того стояли на озброєнні ППО застарілі Су-15 практично нічого не могли протиставити «Чорних дроздів». Ні швидкості, ні по висоті, ні по озброєнню. Нагадаємо, SR-71 міг літати зі швидкістю до 3700 км/год на висоті 27 тис. м. Навіть збити його вже було неможливо, тому що його ракети не наздоганяли.

Але в тому самому 1988 році епічна битва з SR-71 Митями-31 була виграна. Коли американці побачили, що в їх «дроздов», як вони їх назвали «Foxhоund»/»Лисяча гонча», шансів проти – немає, перехоплення стають все більш неминучими, а завдання розвідника, відповідно, все більше нездійсненними, «дрозди» поступово, але масово пішли під списання…

Це найкращий у світі перехоплювач

Причина, по практично одностайну думку військових фахівців, проста: Міг-31 дійсно виявився кращим у світі винищувачем-перехоплювачем. З характеристиками, які кожна окремо може бути перевищена, але в комплексі дають машину, з якої американцям просто нічим боротися. Літак створювався як результат абсолютно нової концепції розвитку винищувача-перехоплювача дальнього радіусу дії.

По-перше, це швидкість – під 3 тисячі км/год. По-друге, це радіолокація з широкими можливостями: на цьому літаку була вперше у світі встановлено фазированная антенна решітка (ФАР). Імпульсно-доплерівська бортова РЛС «Заслін» з нею у складі може одночасно супроводжувати до 10 цілей, виявляючи їх на відстані до 300 км – і з одночасним наведенням озброєння на 4 з них.

Пріоритети при цьому вибирає автоматичний бортовий обчислювач «Аргон-До» з дальністю автоматичного супроводу 120 км. Цей комплекс настільки універсальний і досконалий, що Міг-31 можна вільно використовувати в якості літака раннього повітряного попередження і управління. Зона огляду одного такого перехоплювача становить 200 км по фронту.

До речі, SR-71 ці літаки бачили на дистанції 180-200 км, що, власне, і робило «дроздов» марними.

По-третє, на Міг-31 стоїть система озброєння, в якій чотири її ракети Р-33 великої дальності (120 км) з полуактивным радіолокаційним самонаведенням якраз і здатні були наздогнати і знищити будь-який «дрозд». І взагалі будь-американський літак. Середні дистанції «тримають» ракети Р-40Т, на малої дальності працюють Р-60, Р-60М і Р-73. Зовсім впритул діє шестиствольная 23-міліметрова гармата ГШ-23-6 з боєкомплектом в 260 снарядів. Але це, як кажуть фахівці, більше зброю «зачистки» – добивати подолали захист крилаті ракети і літаки.

Нарешті, по-четверте, з унікальних достоїнств Міг-31 – його тяго оснащеність. Її дарують двоконтурні двигуни Д-30Ф6 зі зміщенням внутрішнього та зовнішнього контурів за турбіною. Вони дають бесфорсажную тягу в 9 270 кГс кожен і тягу на форсажі в 15 510 кГс. Завдяки цьому швидкопідйомність Міг-31 недосяжна для більшості нинішніх американських літаків. Відзначимо ще практичну дальність польоту – 2 150 км і 3300 км з додатковими баками пального, а також практичний стеля – 20 600 м.

Ось на цьому стелі і «балувалися» нещодавно Міги перехопленнями цілей…

У росіян – великі плани

Це відразу було відзначено американцями. Адже до цих пір мова йшла про попередніх модифікаціях російської машини: Міг-31 і Міг-31М. Але літера «БМ» означає якісь особливі нові властивості, які базуються на інших алгоритмах, ніж на попередніх машинах. Але тут все поки сильно засекречено. Відомо, що БРЛС додатково модернізована – до версії «Заслін-М».

А в цілому мова повинна йти вже не просто про винищувачі-перехватчике, а про авіаційному ракетному комплексі перехоплення. Поряд з яким, між іншим, сусідить авіаційний ракетний комплекс знищення наземних і надводних цілей «Кинджал» на схожому носії – Мить-31К, модернізованому варіанті Міг-31БМ.

І ось американці заходилися: «Російські ВКЗ мають великі плани на перехоплювачі Міг-31. Крім своїх основних завдань ці літаки тепер повинні виконувати пуски ракет «Кинджал» і боротися з супутниками».

На тих кадрах, що показало російське міністерство оборони, видно комплексна робота цих машин. «Старі» Міги-31 базової модифікації спостерігають за повітряним простором, «допомагаючи» наземним радарам в ролі літаючого центру АВАКС. Після виявлення ними цілей у повітря піднімаються два Міг-31БМ, які перехоплюють мета і атакують її з дистанції вже 150 км. І все це відбувається на висотах 18 км і на швидкості 2800 км/ч. І все це – масово: за повідомленням ТАСС, у роботі брало участь 10 екіпажів.

Значить що? Значить, позначилися для США як мінімум дві реальні небезпеки. Перша – «МиГ-31 тепер є не тільки перехоплювачем, але і ударних ракетоносцем», несучим аэробаллистические ракети «Кинджал». І, до речі, вже 12-16 літаків з таким озброєнням чергують у районі Чорного моря.

Друга – «тридцять перші» вже сьогодні явно тренуються для боротьби з орбітальними цілями, маючи для цього всі технічні можливості. А попутно відпрацьовують питання, що виникають при створенні «перспективного перехоплювача Міг-41», який може бути гиперзвуковым і підніматися в ближній космос.

«Мультики»стає для США страшними…