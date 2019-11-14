Тіна Кароль перетворилася на срібну рибку, такою ви її не бачили

Відома українська співачка, тренер шоу “Голос країни” Тіна Кароль обожнює радувати фанатів новими знімками в Instagram. Знаменитість похвалилася неймовірним образом, який приміряла на проекті “Танці з зірками”. Так, артистка позувала в довгій вузькій сукні, суцільно вкритій сріблястими паєтками і виконала свіжий мотивуючий хіт “Іди на життя”.

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Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol) 13 Лис 2019 р. о 8:54 PST

“Тіна Кароль – Іди на життя. Подобається виступ? Став 👍в коментарях!”, – лаконічно підписала Кароль. Фолловери залишилися в захваті: “плаття гарне”, “Кращий виступ на танцях😘🤗😊”, “Шикарний виступ👍👍👍👍💐💐💐💐❤️❤️❤️”, “Тіна як завжди чудова♥️😍”, “Тіна – молодець!💐💐💐 Мені імпонує і я захоплююся людьми, які сильні духом.💖💖💖”, “Образ дуже❤️❣️💎”, “Дуже подобається! ❤гарна пісня і ви -супер! 💫Фантастична!!!!👧🌹💫💋”, “Тіночка, Ви нереальна жінка: гарна, стильна, жіночна, талановита … Захоплююся Вами 👏🙌😍😘😘😘”.

: znaj.ua

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