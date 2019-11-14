Кейт Миддлтон появилась на публике в брюках винного цвета (фото)

Герцогиня снова вышла в свет в брюках.

Кейт Миддлтон и ее супруг — принц Уильям 12 ноября встретились с волонтерами Фонда по психическому здоровью. Для этого мероприятия герцогиня выбрала клетчатый пиджак и укороченные бордовые брюки.

Кейт нечасто можно увидеть в штанах, обычно она отдает предпочтение платьям и юбкам. Дополнила герцогиня образ черными бархатными лодочками на небольшом каблуке.

Деловой образ Кейт понравился не всем. В Сети обсуждают, что такая форма брюк герцогине совсем не идет. Тем более сзади они не очень симпатично собираются на бедрах.

: showdream.org