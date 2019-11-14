Растолстевшая Кристина Агилера одела прозрачное боди

Довольно популярная в Америке певица Кристина Агилера, уже давно хорошо так прибавила в весе и из худенькой девушки превратилась в звезду, которая обладает пышными формами. Но, даже те фанаты, которые были до конца преданы американской певице, не могли себе представить, на сколько Кристина обрела пышные формы, пока не увидели ее на сцене в Ирландии, облачившуюся в прозрачный боди.

Об этом пишет clutch.

Кристина Агилера сейчас колесит по мировому турне и совсем недавно певица выступила в Дублине. На сцену артистка вышла в прозрачном боди, усыпанном стразами, и концертный костюм Кристины, совершенно не скрывал сильно округлившиеся формы. На боди присутствовали прозрачные вставки, которые практически оголили грудь певицы, но Агилера от этого нисколько не смущалась. Правда некоторые фанаты просто оторопели от увиденного зрелища. На сцене Кристина вела себя раскованно и ее ни капельки не смущало то, что ее фигура ну не совсем подходит к концертному костюму.

Конечно же, большая часть поклонников пришла в дикий восторг от внешнего вида Агилеры. Зрители по достоинству оценили ее дерзкий и в тоже время сексуальный наряд и высказались, что готовы простить своему кумиру все, ради возможности услышать ее шикарный вокал.

«В Кристине мне нравится то, что она вообще ни чуть не комплексует по поводу своей фигуры», «Уверен, ей давно всё равно, что о ней подумают окружающие. За эту смелость мы ее и любим», — оставила свои комменатарии мужская часть поклонников.

: hyser.com.ua