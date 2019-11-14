Трамп назвав зустріч з Ердоганом продуктивною, незважаючи на складності

Президент США Дональд Трамп назвав переговори з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом продуктивними.

Як повідомляє DW, незважаючи на різницю підходів по Сирії і критику Вашингтона в зв’язку з придбанням Анкарою російських зенітно-ракетних комплексів С-400, на спільній пресконференції в Овальному кабінеті політики трималися підкреслено доброзичливо.

Президент США Дональд Трамп назвав переговори з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом продуктивними.

Як повідомляє DW, незважаючи на різницю підходів по Сирії і критику Вашингтона в зв’язку з придбанням Анкарою російських зенітно-ракетних комплексів С-400, на спільній пресконференції в Овальному кабінеті політики трималися підкреслено доброзичливо.

«Я великий шанувальник президента. У нас — чудові відносини», — заявив Трамп.

Він практично одразу торкнувся питання покупки Туреччиною російських С-400.

«Придбання Туреччиною сучасної російської військової техніки, такої як С-400, створює для нас дуже серйозні проблеми, і ми постійно про це говоримо … Ми порушували цю тему сьогодні, будемо обговорювати її і надалі. Сподіваюся, ми зможемо врегулювати цю ситуацію», — зазначив він.

У свою чергу Ердоган висловив упевненість, що сторони зможуть подолати наявні розбіжності, якщо продовжать спілкування.

За його словами, Туреччина сповнена рішучості перегорнути сторінку в стосунках з США.

При цьому він додав, що Анкара піде на придбання у Вашингтона протиракетних комплексів Patriot, тільки якщо угода буде укладена на «бажаних» для турецької сторони умовах.

: nv.ua

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