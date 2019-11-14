Украинские Карпаты завалило снегом (фото)

Два времени года встретились в одном месте
В интернете начали появляться первые фотографии украинской зимы. Снег уже выпал в Карпатах. Об этом сообщает Politeka.
Пока еще снеговой покров не такой большой, но первые осадки уже прибыли. Холода начали наступать. Люди в социальных сетях активно делятся фотоснимками в социальных сетях. На фото можно увидеть даже грибы под снегом. Деревья уже притрушенный зимней “шубой”.
: politeka.net
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